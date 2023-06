Лола Астанова пред Classic FM: “Не обичам думата “ограничение”“

Your browser does not support the audio element.

Световноизвестната пианистка Лола Астанова ще се срещне за първи път с българските си фенове на 6 юни в зала 3 на НДК, София. Носителката на награди „Еми“, „Грами“, както и на редица други музикални отличия, ще завладее публиката с въздействащ и дълбоко емоционален стил, безпогрешна техника, силно женско присъствие и уникален усет към модата, който се превръща в нейна запазена марка.

"Живея сега, а не в 19 век, но обичам да изпълнявам класика. Никога не съм попадала в матрицата на традиционния класически музикант, защото моите изпълнения винаги са по-динамични, страстни и модерни. Никога не съм излизала на сцената като пианистка в черно облекло, която свири твърде академично. Това съм аз и тъкмо защото изразявам себе си, хората го смятат за страхотно и реакциите им са великолепни", коментира Лола Астанова пред Classic FM. "Стереотипите съществуват особено когато се отнасят за класическата музика. Смята се, че тя е нещо далечно, старомодно. Много млади хора разсъждават по този начин, но моят собствен пример, който им давам, ги кара да разчупят разбиранията си и да почувстват класиката като малко по-достъпна, отколкото са си мислили до момента като част от цялата публика", добави тя. По думите й, "визията малко по-добре помага на слушателя да възприема музиката. Едновременно да гледаш и да слушаш музика е възможно най-пълноценния опит да я съпреживееш".

С над 1 милион последователи в Инстаграм и над 300 милиона гледания в социалните мрежи, Лола Астанова става най-търсеният пианист в света. Това я прави интернет сензация и ѝ отрежда място на множество престижни събития, където свири като специален гост. Едно от тях е благотворително събитие в Карнеги Хол, оглавявано от Доналд Тръмп. Кариерата я среща с редица знаменитости. Тя има честта да работи с музикалния продуцент Дейвид Фостър и Андреа Бочели, с когото създават краткия документален филм „The Journey to the Theatre of Silence“.

"Андреа Бочели е много специален, талантлив човек. Когато излизаш на сцената с него, ти се стремиш да дадеш повече от себе си", разкрива Лора Астанова.

Атрактивната пианистка записва дует и с Марк Антъни, а с нейния любим приятел Степан Хаусер от 2 Cellos, носители на 16 награди „Грами“, пресъздават по особено атрактивен и страстен начин различни музикални произведения, например „Лунната соната“ на Бетовен.

Талантливата и привлекателна Лола Астанова започва музикалното си пътешествие, когато е едва на 6 години. Тя бързо усеща, че това е нейното призвание и до ден днешен не спира да развива уменията си. Тя впечатлява не само със своя прочит на класически произведения на Шопен, Лист и Рахманинов, но и с аранжиментите на хитове като „Don't Stop the Music“ на Риана и „We Are the Champions“ на Куин.

"Дебютирах в Карнеги хол – Ню Йорк с концерт в памет на Владимир Хоровиц. Залата беше напълно разпродадена. Свирих на неговото пиано Стейнуей, което беше акордирано от неговия технически екип", спомня си Астанова. Тя се е обучавала при Лев Наумов, наричан Кръстникът на руската клавирна школа.

"Лев Наумов можеше да слуша изпълнението цели 20 минути и след това да каже “Ти трябва да свириш по-меко с лявата ръка и със съответната сила”. Тогава всичко се получаваше. Бих го нарекла “гений”, но често се злоупотребява с тази дума. За мен той беше такъв и аз научих много от него".

Чуйте какво сподели Лола Астанова в интервюто на Георги Митов-Геми, озвучено от Доменика Димитрова

Билети за събитието в София на цени от 80 до 160 лв. ще се продават на касите на Билетен център НДК, в мрежата на Ивентим в цялата страна и онлайн на eventim.bg.

Организатор на събитието е Pragma Music Entertainment.