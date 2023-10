Your browser does not support the audio element.

„За съжаление, тази идея се е размивала в продължение на времето, идвайки към наши дни. Сега сме свидетели на мнозинство от хора, които само свирят, или само композират, но не могат да си изсвирят произведението. Или пък са само учители/педагози, които никога не излизат на концертния подиум. В този ред на мисли, съм щастлив, че можем да представим хора, които едновременно са и пианисти, и композитори, както е Николас Джакомели. Или които са диригент, пианист и педагог – както е Епифанио Комис, или както е Масимо Мерчели, който е и изпълнител, и педагог, и автор на транскрипция за флейта“, каза на официалната пресконференция в БТА основателят и артистичен директор на фестивала Людмил Ангелов. „Това многообразие е важното, което се опитваме и трябва да се опитваме да подхраним при този диалог между по-старото и по-новото поколение. Трябва да се опитаме да възстановим тази личност на музиканта, който е многопосочен – защото това обогатява първо него, а след това еманацията от тези неща – публиката“, допълни той.

„Важно за нас е, че сме партньори в това да се развиват връзките между България и света. Това е част и от нашите приоритети. Важно е, че имаме партньорството на чуждестранните културни институти и най-вече – Вашата огромна енергия като един музикант, който се е доказал в света, да покани тук свои приятели, свои колеги утвърдени музиканти, за да може и нашата публика – която има нужда от това – да се срещне с тях. Другото важно нещо за нас е партньорството с музикалната академия и музикалното училище, и това, че отваряте вратите си за младите хора, които се занимават с музика, за да могат и те да се срещнат с хора, които да ги вдъхновят, и от които да научат нещо“, заяви Биляна Генова, директор на дирекция „Култура" на Столичната община.

„Този фестивал с екстравагантно име се откроява, особено заради това, че е място на високата елитарна култура, в добрия смисъл на думата. Какво значи „в добрия смисъл на думата“ според мен? Означава съчетанието между високия вкус и високия професионализъм. През 20-и век това не е задължително. Има много сфери на масовата култура, в които продуктите са с много голям професионализъм, но те отговарят на очакванията на масовия вкус. Тук има една връзка между високия вкус и високия професионализъм. В резултат на това се случват два много важни диалога, които чрез музиката този фестивал успява да осъществи. Единият е междукултурният диалог, особено между европейските държави. Ние говорим за евроинтеграция, в политическия смисъл, но тя, преди всичко, трябва да се състои, най-напред, в културния смисъл. В този смисъл, фестивалът е много силна интеграционна перспектива и традиция през тези години. Второто, от което България има не по-малка нужда, е диалогът между поколенията. Фестивалът, така, както познавам програмата му през годините, се опитва да осъществи точно този диалог – между поколенията в сферата на музиката“, сподели доц. Георги Лозанов, директор на дирекция „ЛИК“ в БТА.

„Ние сме много щастливи да участваме още веднъж в този престижен фестивал, организиран от маестро Людмил Ангелов, в сътрудничество със Столичната община и други чуждестранни институти в България. За нас е огромно задоволство да видим някои от най-добрите италиански артисти, избрани да се представят тук, в България“, посочи директорът на Италианския културен институт в София Мария Маца. "Италианският институт участва в много фестивали на територията на столицата и страната, и сме много благодарни за възможността да представим нашите артисти тук", добави тя.

„Изключително високо оценяваме това сътрудничество, както и участието на маестро Ангелов в живота на Полския институт. Георги Василев е доказателство за взаимното проникване на българската и полската педагогична система. Убеден съм, че този млад музикант се развива именно по този начин, благодарение на основите, които той получава в България. И благодарение на постиженията на полската музикална школа, може да развие своя талант", подчерта новият директор на Полския институт в София Карол Желински. „Изключително ни е приятно, че в програмата на 25 октомври ще бъдат представени предимно творби от полски композитори“, добави той.