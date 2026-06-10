Людмил Ангелов ще свири Рапсодия върху тема от Паганини в Плевен и София

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Людмил Ангелов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 11.06.2026 г. /четвъртък/ от 19:00 часа в Зала "Катя Попова" гр. Плевен, брилянтният пианист и педагог Людмил Ангелов ще бъде солист на Плевенската филхармония под палката на Георги Милтиядов. В програмата ще чуете: Рахманинов - Рапсодия върху тема от Паганини, Чайковски - Сюита из балета "Лешникотрошачката" и Шостакович - Джаз сюита № 2

На 18 юни от 19:00 часа в зала "България" Людмил Ангелов ще изпълни Рапсодия върху тема от Паганини в съпровод на Софийската филхармония под палката на Мишел Табачник.

Людмил Ангелов има богата биография като солист и камерен изпълнител на сцените на Берлинската филхармония, “Музикферайн” и „Щатсопер“ във Виена, „Плейел” и „Гаво” в Париж, „Херкулес” в Мюнхен, „Концертгебау” в Амстердам, ”Линкълн Център” в Ню-Йорк, “Ла Скала“ в Милано, “Алтеопер“ във Франкфурт, BOZAR в Брюксел, KKL в Люцерн, Операта на Монте Карло, „Брукнерхаус” в Линц, „Аудиторио Насионал” в Мадрид, „Аудитори” – Барселона, „Palau de la Música” – Валенсия, Цюрихската опера, Националната филхармония и Националната опера във Варшава, концертните зали на Московската и Миланската консерватория, Двореца на музиката в Атина, KBS в Сеул и др.

Ангелов е възпитаник на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, като през годините негови учители са били Виктория Спасова, Людмила Стоянова и авторитетният педагог Константин Станкович. Носител е на награди от международните изпълнителски конкурси „Фр. Шопен” (Полша), Palm Beach (САЩ), Piano Masters (Монте Карло) и World Piano Masters Tour (Франция).

Основател и артистичен директор е на Международния музикален фестивал в Толедо и на Международния фестивал Piano Extravaganza в България. В програмата на Международния музикален фестивал „Варненско лято” участва с рецитали, в камерни формации, като педагог и като артистичен съветник, за което през 2015 е удостоен с Голямата награда на град Варна. Отличаван е: с наградата Аполон Токсофорос, с награда и медал “ГЛОРИА АРТИС“ на Министерството на културата на Полша за заслуги в популяризирането на полската музика по света (2011). Приет е за член-кореспондент на Кралската академия на изящните изкуства в Толедо.

Записвал е за фирмите RСА, Gega new, Pentatone, Danacord, Non Profit Music, Toccata Classics, Hyperion, Vela Records, ARIA Classics и Virginia Records.

Признат като един от големите съвременни интерпретатори на Шопен, Людмил Ангелов е изпълнявал многократно Интеграла на клавирното творчество на този композитор и е чест гост на най-известните Шопенови фестивали. Негов диск с произведения от Шопен е удостоен от Националния шопенов институт във Варшава с “Grand Prix du Disque Chopin”. През 2016 британската фирма Hyperion издава звукозаписната премиера на Концерт за пиано и оркестър опус 3 от Мориц Мошковски в изпълнението на Ангелов и Оркестъра на ВВС в Глазгоу.

Ангелов е почетен професор в Нов български университет, където ежегодно изнася и мащабен майсторски клас. Канен е за жури на редица международни конкурси, между които „Фр. Шопен“ във Варшава през 2010, 2015 и 2021 г. През 2022 е удостоен със званието Почетен гражданин на София и става носител на най-високото отличие на Министерството на културата, „Златен век – огърлие“. В края на 2023, кралят на Испания, Фелипе VI, го удостоява с ордена „Исабела Католическа“ за особени заслуги към двустранните отношения между Испания и България и големия му принос към културата на двете държави.

През настоящия сезон има планирани изяви в България, Италия, Германия, Австрия, Испания, САЩ, Канада, Китай и ЮАР.