Людмил Ангелов: "Носителят на Grammy Иван Мелон ще гостува на фестивала "Пиано екстраваганца" в София"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианиста Людмил Ангелов - основател и артистичен директор на фестивалите "Пиано екстраваганца" и "Камералия", разположено в звуковия файл!

"Кубинско-испанският пианист Иван Мелон ще гостува на фестивала "Пиано екстраваганца". Това разкри пред Classic FM пианистът Людмил Ангелов - основател и артистичен директор на едноименния фестивал, който ще се проведе за 14-ти път тази година. Концертът му ще се проведе на 31 октомври в Sofia Live Club. Всепризнат за един от най-влиятелните кубински пианисти на нашето време, Иван Мелон стана носител на награда “Латино Грами” за албума “Voyager” през 2021г. и познат на публиката от групата на Ара Маликян. Той е редовно канен на най-известните сцени в Европа и САЩ като Jazz Marciac, San Francisco Jazz, New York – Blue Note Jazz club, Washington Kennedy Center, Montreaux Jazz Festival, Barcelona Jazz Festival, Havana Jazz Plaza.

Другото емблематично име, което се откроява в програмата на "Пиано екстраваганца", е на Епифанио Комис, който ще гостува в Квинтет "Сан Джорджи" от Сицилия на 2 ноември в СГХГ. Големият италиански пианист завършва музикалното училище „Винченцо Белини“ в Катания с пълно отличие и препоръки под ръководството на Агатела Катания. Продължава образованието си с Пиеро Раталино, който го лансира на международната сцена. Свирил е в най-престижните концертни зали по света: „Карнеги Хол“ в Ню Йорк и „Театро Белини“ в Катания. Дирижирал е престижни оркестри като Киевската филхармония и Синфончния оркестър на университета в Киото. Епифанио Комис преподава пиано в Консерваторията „Винченцо Белини“ в Катания, където е и директор. Артистичен директор е на Международния пиано конкурс в Любляна. През 2013 г. в Московската консерватория е награден с престижната международна награда “Сергей Рахманинов” за неговите проекти, свързани с популяризиране музиката на Рахманинов.

Людмил Ангелов отбеляза и предстоящите концерти от програмата на 6-тото издание на "Камералия". Самият той ще свири на 29 септември от 19.00ч. в СГХГ във втория концерт от интеграла с камерните творби за струнни и пиано от Рихард Щраус. Партньори на сцената ще бъдат Стоимен Пеев /цигулка/, Румен Цветков /виола/ и Атанас Кръстев /виолончело/.

Камерният фестивал на София продължава с гостуването на италианското дуо Дженаро Кардарополи /цигулка/ и Алберто Феро /пиано/. В програмата им на 5 октомври от 19.30ч. в СГХГ ще звучат Джузепе Мартучи: Соната за цигулка и пиано, оп. 22 в сол минор, Хенрик Виенявски: Вариации по оригинална тема за цигулка и пиано, оп. 15, Клод Дебюси: Соната за цигулка и пиано в сол минор L. 140 и Игор Стравински: Италианска сюита за цигулка и пиано. Концертът е част от проекта „Млади италиански таланти по света“, популяризиран съвместно с Музикалната академия „Киджана“, Международната фондация „Академия ди Имола“ и CIDIM – – Италианския национален комитет по музика. Събитието се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт в София и има за цел да подпомогне първите стъпки на най-добрите млади италиански таланти на националната и международната музикална сцена.

Дженаро Кардарополи е считан за един от най-добрите млади италиански таланти в наши дни. През 2022 г. е награден с приза „Млад изпълнител на 2022“, присъден от международно жури в 17-членен състав от цяла Европа. Неговият звукозаписен дебют е с „Уорнър Класикс“ през 2019 г., съвместно с пианиста Алберто Феро. Дуото редовно получава покани за участие в основните творчески сезони с камерни концерти. С Алберто Феро са изнасяли концерти в големи музикални зали по цял свят. Едва седемнадесетгодишен печели първа награда на Международния конкурс за цигулка „Артур Гримо“. Той е щатен преподавател в Държавната музикална консерватория „Джузепе Мартучи“ в Салерно, живее в Рим и свири на цигулка Пиетро Гуарнери, Венеция, 1735, принадлежала на Франсиско Коста, предоставена му с любезното съдействие на Фондация „Про Канале“, Милано.

Алберто Феро е носител на многобройни награди на най-популярните международни конкурси – Международния телеком конкурс „Бетовен“ в Бон, „Феручо Бузони“ в Болцано, „Кралица Елизабет“ в Брюксел. Изнасял е концерти за най-известните италиански и европейски асоциации и фестивали както като солов изпълнител, така и със световноизвестни симфонични и камерни оркестри. Много от неговите записи са излъчвани от международните медии. Работи с важни звукозаписни компании като „Брилиянт“, „Уорнър“, „Да Винчи“ и „Музо“ и в момента е преподавател по пиано в Държавната музикална консерватория „Алесандро Скарлати“ в Палермо.

Съпътстващо събитие с китайски музиканти с традиционни инструменти ще се проведе на 8 октомври в рамките на "Камералия".

Закриването на фестивала ще представи една от любимите на публиката джаз певици, Мирослава Кацарова, заедно с пианиста Мирослав Турийски, които ще изпълнят една интересна програма съчетаваща джаз и класика. Събитието ще се проведе на 9 октомври от 19.30ч. в СГХГ.

Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим