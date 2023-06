Създателят на QUARTO Иван Пенчев ще празнува рождения си ден с "Любов към цигулката"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Иван Пенчев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Един специален концерт с неповторимата цигулка на Иван Пенчев и неговите неразделни QUARTO - The Chamber Musicians of Sofia. На 13 юни от 19.00ч. виртуозният музикант ще отпразнува своя рожден ден, споделен на сцената - с любимата публика, в любимата зала “България”, с любима музика на Бах, Хендел, Равел, Георги Андреев.

Билетите са в продажба на касата на Зала "България" и в мрежата на Ивентим

Програмата на концерта съдържа:

•Бах - Концерт за две цигулки

Солисти: Иван Пенчев и Светлана Станчева

•Бах - “Erbarme dich” Ария из Матеус пасион (аранжимент на Йо Йо Ма за цигулка, виолончело и струнни)

Солисти: Иван Пенчев и Димитър Тенчев

•Бах - Бадинери

•Андреев - Вариации по Хендел

Солист е специалният ни гост Недялко Недялков (кавал)

•Андреев - Концерт за цигулка и струнни “Сезони и ритуали”

Солист: Иван Пенчев

•Равел - “Циганка” за цигулка, струнни и арфа

Солист - Иван Пенчев

От 5 -годишна възраст Иван Пенчев започва да се занимава с музика - пиано и цигулка. Завършва Националното музикално училище "Любомир Пипков”.

Впоследствие се дипломира в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в София в класа на проф. Йосиф Радионов.

Още от най-ранна детска възраст е лауреат на фестивали и конкурси у нас и в чужбина, като „Светослав Обретенов” „Виенявски”, „Коциан” и много други. Участвал е в майсторските класове на Макс Ростал, Владимир Спиваков, Светлана Безродная, Бернхард Хартог.

От 1990 г. насам Иван Пенчев е цигулар, включително и концертмайстор, в многобройни български и международни оркестрови формации под диригентството на великия Клаудио Абадо, Карл Сейнт Клер, Росен Миланов, Невил Маринър, Емил Табаков.

Основател и ръководител на известния Quarto Quartet, които са носители на десетки престижни награди, сред които "Кристална лира" 2014, "Златно перо" на Класик ФМ радио през 2015 и "Златен квартет" – Марин Големинов 2016. През последните години Quarto разширява състава си и се превръща в Quarto Ensemble.