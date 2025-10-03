Любомир Денев-син: С каква програма Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ ще открие новият сезон?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Любомир Денев-син, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 3 октомври 2025 (петък) от 19:00 ч. в концертната зала на Централния военен клуб в София Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ ще открие новият си сезон 2025/2026. Диригент: Любомир Денев-син. Солист: Атанас Кръстев, виолончело. В концерта ще вземе специално участие Петър Македонски – тромпет.

Програмата включва:

Габриел Форе – "Елегия" за виолончело и оркестър, оп. 24

Йозеф Хайдн - Концерт за виолончело в до мажор, Hob. VIIb:1

Артур Онегер - Симфония №2 за струнен оркестър и тромпет

Билети може да закупите тук bit.ly/concert-kass

или на касата преди концерта. Деца, ученици, студенти: вход свободен

Любомир Денев-син е главен диригент на младежката филхармония "Пионер" към НДД от 2010 г., с която е изнасял концерти и участвал във фестивали в Берлин, Виена, Братислава, Будапеща, Ниш, Солун, Одрин, София, Варна, Пловдив и др. Под негово ръководство оркестърът е спечелил редица национални награди, сред които две Кристални лири на СБМТД, „Златно перо“ на Кантус Фирмус и „Музикант на годината“ на Алегро Виваче. До 2024 г. Денев е бил главен диригент на Симфониета Шумен за два сезона. През 2023 г. е поканен за диригент в Film Scoring Academy of Europe. От сезон 2025/2026 Любомир Денев поема поста на диригент на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“.

Атанас Кръстев е удостоен с 16 първи и извънредни награди от международни конкурси. Концертирал е в Австрия, Франция, Холандия, Италия, Испания, Русия, Гърция, Чехия, Словакия, Сърбия, Бразилия, Украйна, Румъния и др., на всички отговорни български подиуми и фестивали. От 2002 г. участва във виолончеловото трио „Cellissimo”(с Анатоли Кръстев и Калина Кръстева), с което концертира в България и чужбина, от 2017 до 2019 г. свири с квартет „Фрош”, с трио „Арденца” и с различни други камерни формации.

Не пропускайте да изживеете една изключителна вечер с музика за ценители!