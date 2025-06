Любомир Денев-баща: "Оперните театри у нас трябва да поставят повече съвременни български произведения"

Your browser does not support the audio element.

Монооперата е жанрът във фокус на 56-ото издание на МФ „Софийски музикални седмици“ и неслучайно в програмата се представят произведения от български композитори – мотото на тазгодишното издание на фестивала гласи: „Произведено в България“. Жанрът моноопера се заражда в началото на 20-ти век. Музикалните произведения, определяни като моноопери, включват набор от музикални изразни средства и техники, които ги отъждествяват до известна степен с жанровете на мелодрамата и монодрамата, с ранни образци на оперния жанр, зингшпила, но и театрално-инструментални произведения на изкуството, които не са по същество вокални. Монооперата се характеризира с ярък драматизъм, изразен в сюжетната линия, както и тънка нишка на психологизъм, която може да се проследи в терзанията и тревожната вглъбеност на героите. Основно се засягат темите за усамотението, съмнението и ефимерността на преживяванията.

След представянето на 9 юни на монооперата „Ermesinde‘s long walk“ на Албена Петрович Врачанска по либрето на Питър Табит Джоунс, във фестивалната програма ще бъде поставена „Алма“. Тази моноопера е дело на Любомир Денев – баща и имаше своята премиера в рамките на 64 – тото издание на Международния фестивал "Мартенски музикални дни", което предизвика голямо вълнение и още по-засилен интерес към дамата във фокус на произведението – Алма Малер. В нейния образ се превъплъщава актрисата и певица Мария Хелгат (Германия), в чието изпълнение Алма добива пълнокръвен сценичен лик със своята многопластовост на страстите. В спектакъла участва и Ася Русева. Либретото на Герган Ценов - пианистът, диригент и писател, който живее и твори в Ню Йорк, адаптира текстове от дневниците на тази изключително обаятелна личност, което само добавя към автентичността на преживяването. Съставът от изпълнители е камерен - струнен квартет, контрабас, ударни инструменти и кабинетен роял, събрани под палката на Велислава Скрильова, а цитатността в музиката се комбинира със свежия поглед на композитора по отношение на хармонията, полифонията, съвременните музикални изразни средства и техните визуални еквиваленти. Сценичното оформление е дело на художника Юлиан Табаков, чиято употреба на мултимедия върху хитро замислената сценографска картина създава усещане за автентичност. Участва и Ансамбъл от Оркестъра на Държавна опера-Русе. Режисьор - Вера Немирова.

Премиерното изпълнение в София на монооперата "Алма" ще се проведе на 12 юни от 19.00ч. в Театрална работилница "СФУМАТО" в рамките на МФ „Софийски музикални седмици“. Билети на касата на Театралната работилница и онлайн.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2025 г. Фестивалът е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.