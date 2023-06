Любо Киров преди концерта с English Chamber Orchestra в София: "Ще представя България в този концерт"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Любо Киров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Един от най-известните и обичани български изпълнители Любо Киров е избран от прочутия Английский камерен оркестър /English Chamber orchestra/ да бъде техен специален гост на първия им концерт в София. Събитието предстои на 13 юли 2023г. пред Катедралния храм "Свети Александър Невски" в столицата и се очаква от всички жители и гости на града.

Пред bTV Radio Любо Киров разкри, че ще изпълни две песни, "които са се превърнали в химни" - „Облаче ле бяло“ и „Хубава си, моя горо“. Съпроводът ще бъде на Английския камерен оркестър. "Ще представя България в този концерт. Подготвям се усилено за това. Избираха се тоналности, прави се оркестрация", споделя артистът и доскорошен треньор в "Гласът на България". „За мен е предизвикателство, но изпитвам любопитство какво ще се получи накрая“, добави той.

"Не съм притеснен за турнето си, колкото за тези две песни, които трябва да изпълня пред „Ал.Невски“. Това е отговорност и голяма чест", признава Киров". Той изрази благодарността си към "англичаните за комплимента да изберат между различни изпълнители да се спрат на мен, като CV, репертоар и кариера. Слушали са и доста неща, които съм правил през годините, за да изберат стила и начина, по който стои един артист на сцената".

В програмата си Английският камерен оркестър в София ще изпълни и произведения на Моцарт, Хендел, Бах и Елгар.

Концертът е под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова и Н. Пр. д-р Робърт Джон Диксън, посланик на Обединеното кралство в България.

Концертът е част от Календара на културните събития на Столичната община.

Цените на билетите в продажба са между 60 и 150лв.

Билети за галавечер с English Chamber Orchestra може да закупите от ТУК