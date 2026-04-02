Люба Калина Симеонова спечели Наградата на Classic FM от Международния конкурс “Проф. Боян Лечев”

Младото дарование получава професионален звукозапис на свое изпълнение

Публикувано на 02.04.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Люба Калина Симеонова и изпълнението й на "Вокализ" от Рахманинов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Талантливата Люба Калина Симеонова спечели Специалната награда на Classic FM от Международния конкурс за цигулари “Проф. Боян Лечев”. Отличието й бе връчено от емблематичния водещ на медията Георги Митов-Геми. Освен грамота и статуетка, младото дарование получава професионален звукозапис на свое изпълнение в студийния комплекс на bTV Radio Group. На галаконцерта Люба Калина Симеонова изпълни “Перпетуум мобиле” от Новачек.

Международният конкурс за цигулари “Проф. Боян Лечев” е продължение на миналогодишния конкурс “Орфей на бъдещето”. Събитието се организира от Център по себепознание “Орфей” в партньорство с НМУ и частни спонсори. Членовете на журито са: Мастър Иван Лечев, Проф.Велика Цонкова, Людмила Иванова, Божидара Кузманова, Зорница Иларионова и Мичо Димитров.  Координатор и преподавател е Благородна Танева, а Кремена Миленкова- организатор и координатор на конкурсите.

Люба Калина Симеонова е родена на 13.04.2010г., живее в Кьолн и се обучава в LSF Köln. Младата цигуларка започва обучението си през 2016г. при Михаела Цирнбауер (Кьолн) и Благородна Танева (България). От 2024г. е студент в Pre-College програмата на Висшето училище за музика и танц в Кьолн в класа на проф. Надя Неволович, като паралелно се усъвършенства и при Емир Имеров.

Лауреат е на редица национални и международни конкурси. Сред отличията й са Първа награда и специална награда на Симфониета Шумен от конкурса “Орфей на бъдещето” (София), Златна награда от ЕМА 2024, Първа награда от конкурса Viva Violin International Competetion (София) и Първа награда от Конрад Аденауер конкурс (Кьолн). Носител е и на Втора награда от Федералния конкурс “Jugend musiziret”- както в категория соло цигулка, така и в камерна музика, както и Трета награда от Международния конкурс “Мария Ереро” (Гранада, Испания).

В периода 2019-2025г. печели общо седем първи награди на регионално и провинциално ниво на “Jugend musiziret”.

Концертната й дейност включва солови изяви с оркестър. През 2024г. е солист на Симфониета Видин на концерт в София, където изпълнява Първия цигулков концерт на Макс Брух. През 2026г. дебютира като солист на Симфониета Шумен с Концерт за цигулка № 3 в сол мажор KV 216 от В.А. Моцарт.

Участва активно в международни майсторски класове и академии, сред които Международната лятна академия в гр.Черво (Италия), при проф. Алексей Семененко, Musicalita Academy (Франция) при проф. Надя Неволович, както и курсове при проф. Андрей Баранов, проф. Себастиан Мюлер и Йоана Каменарска. Опитът й включва участия и в международни музикални програми в Хамбург, София и Интерлакен.

 

