„Лятно кино в Банкя“ отбелязва 100-годишнината от рождението на Георги Калоянчев

На 23 август (събота) малко преди 21:00 ч. в парк „Ротонда“ в Банкя ни предстои финалът на „Лятно кино в Банкя“. По повод 100-годишнината от рождението на големия Георги Калоянчев организаторите са подготвили не един, а два ретро филма с негово участие - „Специалист по всичко“ и „Бон шанс, инспекторе“. Специален гост на прожекцията ще бъде актьорът и син на Георги Калоянчев Ивайло Калоянчев.

Проектът „Лятно кино в Банкя: София-Запад Фест 2025“ се реализира от Сдружение „Благ ден“ в партньорство със Столична община – район „Банкя“ и Golden FEMI Film Festival, и е част от Календара с културните събития на Столична община – раздел „Събития на Столична община“. „Лятно кино в Банкя“ е най-голямото кино събитие в Западна София. То се провежда от 2018 г. и привлича стотици жители и гости на Банкя, които харесват и подкрепят българското кино.

„СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСИЧКО“

България, 90 мин., комедия, 1962, режисьор: Петър Б. Василев

Апостол завършва висшето си образование по стоматология с отличие. Когато отива да получи назначението си, получава разпределение в село Вълчи дол. Ядосан от това, Апостол постъпва на работа в чудноватото предприятие „Софгркомбитус“. Назначават го като специалист по всичко. Апостол е влюбен в Нели. С нея живее приятелката ѝ съименница, в която се влюбва Спиро. Той съобщава на Апостол, че ще се жени за Нели. Без да подозират, че става въпрос за две различни момичета, двамата приятели се скарват. Спиро напуска квартирата и става спортна звезда. Апостол едва не се удавя в една баня. Двете Нели и Спиро упорито го търсят. Неговата Нели е от Вълчидол. Апостол решава да замине с нея.

С участието на: Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев, Апостол Карамитев и др.

„БОН ШАНС, ИНСПЕКТОРЕ!“

България, 94 мин., черна комедия, криминален, 1983, режисьор и сценарист: Петър Донев

Действието се развива през 30-те години на ХХ век в малък провинциален български град. Хората живеят кротко, но ежедневно стават дребни кражби, които кметът на града смята за напълно в реда на нещата. Но когато от местната банка са откраднати осем милиона лева, всички са хвърлени в смут. За някои това е повод за притеснение, а за други – повод за радост. Сред вторите е криминалният инспектор и бивш професионален измамник Тюхчев. С хитрите си и комични методи той успява да разобличи местния големец – Велизар Каракушев, чийто баща става министър. Това обаче кара Тюхчев да прикрие истината и той взема част от парите, като в края на филма стреля по отражението си в огледалото.

С участието на: Татяна Лолова, Георги Калоянчев и Велко Кънев