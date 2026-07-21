Бургаският филиал на Софийския университет разкрива тайните на японската култура

Успешно приключи изпитната сесия на първокурсниците от „Методика на чуждоезиковото обучение - японски език“. Те са първият випуск, който изучава програмата на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет във Филиал - Бургас.

Филиалът организира курс по японски език и култура от 20 до 24 юли. Занятията ще водят преподаватели от бакалавърската програма „Методика на чуждоезиковото обучение – японски език“ във Филиал Бургас, сред тях и гост-лектор от Япония. Към курса е подготвена и богата съпътстваща програма, за която в Бургас ще пристигне екип на Катедра „Японистика“. Публичните лекции и дискусии ще бъдат отворени за всички любители на Япония.

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От 21 до 24 юли от 18:30 ч. в Културен дом НХК при вход свободен Филиал Бургас отваря вратите си за лятната програма на Катедра „Японистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.