Литовският цигулков виртуоз Юлиан Рахлин се завръща за концерт в София

На 2 април от 19.00ч. в зала "България"

Публикувано на 01.04.2026
На 2 април от 19.00ч. Софийската филхармония излиза на сцената на зала "България" в компанията на двама забележителни музиканти - цигуларят Юлиан Рахлин и маестро Найден Тодоров. Програмата обединява Менделсоновия Концерт за цигулка – символ на романтична елегантност и виртуозност – и Симфония №8 на Дворжак, която носи ярка енергия и бохемски колорит. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.
 
Концертът за цигулка и оркестър в ми минор, оп. 64 на Феликс Менделсон Бартолди е един от най-обичаните и изпълнявани цигулкови концерти в света. Лиричен и драматичен, елегантен и страстен, той ще ни преведе в романтичната атмосфера на една красива епоха.
 
Втората част на вечерта е озарена от Осмата симфония на Антонин Дворжак – произведение, което носи радостта от живота и природата. Създадена през 1889 г., симфонията е пропита от бохемския дух и народнославянска интонация, от ведрост и светъл оптимизъм. Често определяна като „буколична“, тя е музикален портрет на хармонията между човека и света – искрена, жизнена и дълбоко човешка.
 
Солист на вечерта е Юлиан Рахлин – музикант с изключителна международна кариера, когото критиката описва като „виртуоз със сърце“. Световно признат като цигулар и диригент, Рахлин е артист с широк творчески хоризонт – от класическия репертоар до съвременната музика и междужанровите проекти. Неговото присъствие на сцената обещава интерпретация с дълбочина, стил и силно личен почерк.
 
На диригентския пулт ще бъде Найден Тодоров, чиято интерпретаторска чувствителност и драматургично мислене превръщат подобни програми в цялостно художествено преживяване.
 

Юлиан Рахлин е солист, диригент, камерен изпълнител и преподвател със световна реализация и репутация. Още на 14-годишна възраст той дебютира с Виенската филхармония под диригентството на Рикардо Мути като най-младия солист в историята на оркестъра. Оттогава, в продължение на близо четири десетилетия, той завладява публиката по целия свят, за да достигне през последните години до диригентския пулт на най-добрите състави. Дирижира водещи оркестри като Чикагския симфоничен оркестър, Израелския филхармоничен оркестър, Кралския филхармоничен оркестър, Konzerthausorchester в Берлин, Руския национален оркестър, Московската филхармония, Хелзинкската филхармония, Кралската филхармония в Ливърпул, симфоничните оркестри на Виена, Бирмингам, RAI Torino. В качеството си на главен гост-диригент партнира на Royal Northern Sinfonia и Филхармонията в Турку. От 2023 е музикален директор на Йерусалимския симфоничен оркестър, с който реализира международно турне през 2025 и развива амбициозна програма за художествен растеж и международно присъствие. От същата година е и главен диригент на Кристиансандския симфоничен оркестър, където след периода си като главен гост-диригент (2018–2023) изгражда устойчиво творческо партньорство и привлича изявени солисти като Йефим Бронфман, Янин Янсен и Миша Майски. Артистичен партньор е на Филхармония Рейнланд-Пфалц за сезон 2025/2026.

В качеството си на цигулар солира на Мюнхенската филхармония и Филхармонията в Лос Анджелис със Зубин Мета, на Оркестъра на Мариинския театър с Валерий Гергиев, Филхармонията в Осло, Оркестъра на Санкт-Петербургската филхармония с Юрий Термирканов, Симфоничния оркестър на Бостън, Оркестъра на Миланската скала, Симфоничния оркестър на Байройтското радио, Монреалския симфоничен оркестър с Кристоф Ешенбах и Симфоничния оркестър на Питсбърг.

Осъществява премиерите на творби от Кшищоф Пендерецки, Гия Канчели, Вангелис и Лера Ауербах. През 2000 в сътрудничество с Мстислав Ростропович участва в Sextet на Пендерецки, а по-късно Пендерецки пише и посвещава на Рахлин Concerto Doppio за цигулка, виола и оркестър и Шакона за цигулка и виола. Сътрудничи на подиума с Марта Аргерич, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Янин Янсен, Вилде Франг и Миша Майски. Повече от десетилетие организира и провежда фестивала „Юлиан Рахлин и приятели“ в Дубровник. От 2021 е артистичен директор на фестивала Herbstgold в двореца Естерхази в Айзенщат, който под негово ръководство се утвърждава като платформа за световни артисти, иновативни програми и интердисциплинарни проекти. От 1999  преподава в Университета за музика и сценични изкуства във Виена.

Рахлин започва професионалния си път в музикантско семейство, което емигрира във Виена. Обучавал се е по цигулка при Борис Кушнир в Университета за музика и сценични изкуства във Виена и при Пинкас Цукерман в Ню Йорк. Завършил е още дирижиране при маестро Марис Янсонс. Негов ментор е бил Даниеле Гати.

Записите му за Deutsche Grammophon, Sony Classical и Warner Classics са високо оценени от критиката. Носител е на множество награди и е посланик на добра воля на УНИЦЕФ.

Свири на цигулка „ex-Liebig“ Страдивариус от 1704 г. и виола Лоренцо Сториони (Lorenzo Storioni, 1785 г.), предоставени му от частна фондация „Dkfm. Angelika Prokopp Privatstiftung“, Виена. Струнните му инструменти са подкрепени от Thomastik-Infeld.

