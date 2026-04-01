Литовският цигулков виртуоз Юлиан Рахлин се завръща за концерт в София

Юлиан Рахлин е солист, диригент, камерен изпълнител и преподвател със световна реализация и репутация. Още на 14-годишна възраст той дебютира с Виенската филхармония под диригентството на Рикардо Мути като най-младия солист в историята на оркестъра. Оттогава, в продължение на близо четири десетилетия, той завладява публиката по целия свят, за да достигне през последните години до диригентския пулт на най-добрите състави. Дирижира водещи оркестри като Чикагския симфоничен оркестър, Израелския филхармоничен оркестър, Кралския филхармоничен оркестър, Konzerthausorchester в Берлин, Руския национален оркестър, Московската филхармония, Хелзинкската филхармония, Кралската филхармония в Ливърпул, симфоничните оркестри на Виена, Бирмингам, RAI Torino. В качеството си на главен гост-диригент партнира на Royal Northern Sinfonia и Филхармонията в Турку. От 2023 е музикален директор на Йерусалимския симфоничен оркестър, с който реализира международно турне през 2025 и развива амбициозна програма за художествен растеж и международно присъствие. От същата година е и главен диригент на Кристиансандския симфоничен оркестър, където след периода си като главен гост-диригент (2018–2023) изгражда устойчиво творческо партньорство и привлича изявени солисти като Йефим Бронфман, Янин Янсен и Миша Майски. Артистичен партньор е на Филхармония Рейнланд-Пфалц за сезон 2025/2026.
В качеството си на цигулар солира на Мюнхенската филхармония и Филхармонията в Лос Анджелис със Зубин Мета, на Оркестъра на Мариинския театър с Валерий Гергиев, Филхармонията в Осло, Оркестъра на Санкт-Петербургската филхармония с Юрий Термирканов, Симфоничния оркестър на Бостън, Оркестъра на Миланската скала, Симфоничния оркестър на Байройтското радио, Монреалския симфоничен оркестър с Кристоф Ешенбах и Симфоничния оркестър на Питсбърг.
Осъществява премиерите на творби от Кшищоф Пендерецки, Гия Канчели, Вангелис и Лера Ауербах. През 2000 в сътрудничество с Мстислав Ростропович участва в Sextet на Пендерецки, а по-късно Пендерецки пише и посвещава на Рахлин Concerto Doppio за цигулка, виола и оркестър и Шакона за цигулка и виола. Сътрудничи на подиума с Марта Аргерич, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Янин Янсен, Вилде Франг и Миша Майски. Повече от десетилетие организира и провежда фестивала „Юлиан Рахлин и приятели“ в Дубровник. От 2021 е артистичен директор на фестивала Herbstgold в двореца Естерхази в Айзенщат, който под негово ръководство се утвърждава като платформа за световни артисти, иновативни програми и интердисциплинарни проекти. От 1999 преподава в Университета за музика и сценични изкуства във Виена.
Рахлин започва професионалния си път в музикантско семейство, което емигрира във Виена. Обучавал се е по цигулка при Борис Кушнир в Университета за музика и сценични изкуства във Виена и при Пинкас Цукерман в Ню Йорк. Завършил е още дирижиране при маестро Марис Янсонс. Негов ментор е бил Даниеле Гати.
Записите му за Deutsche Grammophon, Sony Classical и Warner Classics са високо оценени от критиката. Носител е на множество награди и е посланик на добра воля на УНИЦЕФ.
Свири на цигулка „ex-Liebig“ Страдивариус от 1704 г. и виола Лоренцо Сториони (Lorenzo Storioni, 1785 г.), предоставени му от частна фондация „Dkfm. Angelika Prokopp Privatstiftung“, Виена. Струнните му инструменти са подкрепени от Thomastik-Infeld.