Литературата оживява на откритата театрална сцена във фестивала „София Моно“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Никол Георгиева от организационния екип на "Колибри", разположено в звуковия файл под главната снимка!

За радост на ценителите на театралното изкуство традицията на фестивала София Моно продължава, но тази година програмата се състои предимно от драматизации по литературни творби на бележити автори. Между 17 и 27 юли, в романтична и зареждаща лятна атмосфера, зрителите ще имат възможност да се насладят на представления за възрастни и деца.

Подбраните спектакли се уповават както на класически, така и на модернистични и съвременни текстове. Жанровото разнообразие е впечатляващо и има за цел да удовлетвори различни зрителски нагласи, вкусове и предпочитания. Герои на Булгаков, Камю, Чудомир и др. ще оживеят на прекрасната открита сцена благодарение на удивителните актьорски превъплъщения на млади дарования като Стефан Додуров и Петър Петров-Перо и на колоси на българския театър като Мариус Куркински и Христо Мутафчиев. Театърът и литературата си подават ръка, а до вас достига най-доброто от театралния сезон, при това на откритата театрална сцена!

ГРАФИК НА СПЕКТАКЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА:

17 юли, „Нашенец“ по текстове на Чудомир. Драматизация, режисура, постановка и изпълнение: Мариус Куркински

Мариус Куркински се превъплъщава виртуозно в различни герои на хумориста Димитър Чорбаджийски – Чудомир. Характерните за автора прозрения за живота и обществото са поднесени находчиво, чрез забавни, същевременно затрогващи истории. Моноспектакълът се основава на някои от най-силните и драматични разкази на Чудомир.

18 юли, „Аз, Сизиф“ по „Митът за Сизиф“ на Албер Камю. Режисьор и драматург на постановката: Веселка Кунчева. В ролята: Стефан Додуров

Спектакълът изследва пътя на непрекъснатото завръщане на Човека към себе си. Още в античността философите съзират абсурдността на човешкото поведение. По какъвто и път да тръгне, в каквото и да се опитва да се превърне, каквито и бягства да прави, Човек вечно се завръща към себе си. Човешкият живот е повторение на едно и също действие. Спираловидно, еднакво, предвидимо. И този безкраен акт ни кара да се замислим не над смисъла, а над безсмислието на човешкия живот. Спектакълът е подходящ за зрители над 14-годишна възраст.

19 юли, „Свободно падащи истории“ – авторски спектакъл на писателката и журналистка Мария Касимова-Моасе

Уникален спектакъл за разказване - колаж от текстове с изповеден характер, базирани на лични истории на авторката, преплетени с истории и случки от нейните книги.

„Това представление няма наизустен текст. В него падането на историите наистина е свободно, защото никога не се случва по сценарий. Затова и няма как то да е едно и също - всяко ново представление си е спектакъл сам за себе си. Понякога изненадва и мен. Какво ще правите Вие? Ще се забавлявате.“

20 юли, „Място, наречено Другаде“ по пиесата на Яна Борисова. Режисьор: Димитър Коцев-Шошо. В ролите: Боряна Братоева, Петър Антонов

Една изключително смешна и покъртително откровена история, разкриваща мъжката и женската гледна точка, когато любовта е някъде наоколо.

Денис е бивш телевизионен водещ с бляскаво минало и тъжно настояще. След драматична любовна раздяла с жената, която той нарича „любовта на живота ми“, Денис се оттегля от светлините на прожекторите и се отдава на пиене и самосъжаление. По стечение на обстоятелствата в апартамента до него се нанася младата актриса Мия... След известна съпротива Денис се привързва към момичето. От своя страна Мия намира в негово лице истински приятел с богат емоционален опит и мъдрост.

23 юли, „Морфин“ по Михаил Булгаков. Режисьор: Кристина Беломорска. В ролята: Петър Петров - Перо

Театрално-визуалният моноспектакъл „Морфин“ третира мястото на човека в света и изследва деструктивното разпадане на личността в битката между разум и чувства, божествено и земно, реално и нереално. До какво водят самоизолацията, отчуждеността, липсата на близост и любов, търсенето на смисъл, отчаянието? Повестта „Морфин" (1917) е личната изповед на Михаил Булгаков, разкриваща тайната му зависимост от морфина и последвалите мрачни пропадания в коварната прегръдка на опиата. Поставя се за първи път на българска сцена.

Номинация АСКЕЕР, категория „Изгряваща звезда" за целия екип на представлението; Награда ИКАР за дебют на режисьора Кристина Беломорска

24 юли, „Сапунена фантазия“ – детски театрален миниспектакъл с режисьор Михаела Тюлева. В ролята: Коле Китанов

Миниспектакълът е адресиран към деца на възраст над 4 години, придружени от родителите си. Интерактивното шоу съчетава различни забавни номера и игри със сапунени мехури, които ще потопят невръстните зрители в един магичен свят. Представлението е с вход свободен!

25 юли, „Боже мой“ по текст на Теа Денолюбова, вдъхновен от романа „Жажда“ на Амели Нотомб. Сценична версия и постановка: Стоян Радев. В ролята: Христо Мутафчиев

„Боже мой“ е апел за човечност и любов във времена, в които с Божието слово се злоупотребява, и вместо да е извор на живот, то служи за оправдание на унищожението. Екипът на спектакъла ви кани на откровен разговор по най-дълбоката тема, която търси отговори в сърцето и ума на всеки човек. Разговор с усмивка и сълза, с ирония и състрадание.

Ненадминатият стилист Владимир Набоков казва, че една книга не може да се чете, а само да се препрочита - това в още по-голяма степен е валидно за театралното изкуство и особено за театъра, който показва литературни произведения, адаптирани за сцена. Не пропускайте тазгодишната специална програма на София МОНО в парка на Военна академия!

Билети може да си набавите ТУК.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2024 г.