Лили Сотирова прави пътешествие на свободния дух с „Другост и трансцендентност“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с художничката Лили Сотирова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Какво е реално всъщност? Всяка картина ново начало и нов живот ли е? Безименно ли е пространството, което обхваща платното? Тези и други въпроси и стремежи са вдъхновили художничката, поет и моден дизайнер Лили Сотирова да представи поредната си 16 самостоятелна изложба от 20 маслени платна под провокиращия наслов „Другост и трансцендентност“.

Вернисажът на Лили „Другост и трансцендентност“ е на 19 май в столичната галерия „Нирвана“. Тя подготвя картините си в продължение на 3 години, като използва техниката масло върху платно. А различността в поредицата от самостоятелните ѝ изложби назад във времето показва процеса на нейното постоянно творческо търсене и намиране на нови изразни средства и техники, разкриващи възходящи етапи на личностното ѝ съзнателно израстване.

Сред творбите ѝ бързо се открива присъствие на силно изразена интуитивност и чувство, простиращи се отвъд видимото. На изобразяване на свенливо зачатие в посока прогресивен финал. На разстилане на линия без посока, но организирана в плавна форма. На цветове, разлети в други форми, но в собствено движение и с допълващи се нюанси. Това е поглед към висотите и движение нагоре към и извън материалното и непознатото, което само нашето подсъзнание може да долови.

Снимка: Личен архив на Лили Сотирова

Защо? Защото изложбата „Другост и трансцендентност“ е пътешествие на свободния дух, наситен с красотата на многообразието и сътворен от експлозията на уловени вибрации и усещания. Защото финализираните етапи са различни и отвъд структурата.

„Най-важният стремеж в живота ни би трябвало да бъде да надхвърлим този свят и да събудим и развием духовната си природа. Защото блянът към собствен почерк и облик е подсъзнателен устрем на всеки човек. А за всеки творец е път на развитие и разкриване на повече качества и духовни нишки, определящи пъстротата на емоционалните състояния на вътрешния му свят“, убедена е авторката. Която добавя, че „Другостта“ подчертава индивидуалността и се превръща в концепция за идентичност и различие в отношението между „Аза“ и „Другия“.

„Терминът „Трансцендентност“ е познат още от времето на Аристотел и изразява божественото, което е извън познатия свят. Самият германски философ Имануел Кант определя „Трансцендентността“ като понятие извън всяко знание, възможно за човека. А руско-френският му колега Еманюел Левинас подчертава, че терминът не само означава „преминаване“, но и „възкачване и начин да се представи отдалеченото“, казва Лили.

Платната ще са изложени в столичната галерия „Нирвана“ от 19-и Май до 9-и Юни, 2025 г.

За автора:

Това е 15-ата самостоятелна изложба на Лили Сотирова от 2010-а година до днес, участвала е и в над 20 други общи експозиции от 2003-та година насам. Авторът има и редица творчески изяви в театрални проекти, фестивали, пленери и конкурси в София, Самоков, Мелник и др., както и грамоти и сертификати. Художничката и моден дизайнер има и две издадени книги с поезия – „Съзерцание в безкрая“ от 2018 г. и „Идентичност“ от 2021 г.

Художничката е възпитаник на НХГ „Илия Петров“ със специалност „Живопис“, на софийския колеж „Арт авангард“, както и на Арт Института в Далас, Тексас, САЩ, със специалност „Моден дизайн“. Има бакалавърски степени от НБУ по „Моден дизайн“ и „Съвременна фrлософия“, и е магистър по „Арттерапия“ в НХА. Зад гърба си има и завършен курс по професионален грим.