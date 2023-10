Лили Богданова и нейното Трио „Бронте“ ще поднесат интердисциплинарен концерт в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Трио "Бронте"- пианистката Лили Богданова, цигуларката Ава Бахари и виолончелистката Ани Джейкъбс-Пъркинс, разположено в звуковия файл!

Фестивал CULTURAMA представя втори музикален проект на Фондация „Културни перспективи“, част от програмата Национална стипендия „С усилия към звездите“, в която представя една от тазгодишните си стипендиантки – Лили Богданова (пиано), с нейното обещаващо камерно Трио „Бронте“ от Берлин.

Камерният интердисциплинарен концерт „Un jour“, обогатен с абстрактната визуална концепция на Венелин Шурелов ще се проведе на 20 октомври (петък) от 19:00 ч. в Софийска градска художествена галерия. Освен музикалните призведения, по време на концерта ще прозвучат творби от поети като Марселин Деборд-Валмор, Анна дьо Ноай, Стефан Маларме, Шарл Бодлер и др, изпълнени от актрисата Симона Халачева.

„Всяко време на деня има свое специфично настроение и атмосфера – от първите лъчи на изгрева до топлия залез, изчезващ в нощния мрак. Този възхитителен природен феномен, на който ставаме свидетели всеки ден, е вдъхновявал множество артисти през последните столетия. Концертът „Un jour“ е поетична идея да представи този дневен цикъл през погледа на различни френски или повлияни от френската култура композитори, поети и художници. Целта ни е да създадем едно цялостно преживяване и представление чрез съчетание на музика, поезия, картини и светлини, които преливат едно в друго.“, разказват артистите и организаторите.

Трио „Бронте“ е носител на първа награда от Международния конкурс за камерна музика за пианисти „Илмари Ханикайнен“ във Финландия през 2023 г. Базирано в Берлин и съставено от Ава Бахари (цигулка), Лили Богданова (пиано) и Ани Джейкъбс-Пъркинс (виолончело), Трио „Бронте“ носи името на сестрите Бронте и е вдъхновено от тяхната страст, интелигентност и другарство.

През март 2023 г. Трио „Бронте“ се изявява като солисти на Тройния концерт на Бетовен с Jyväskylä Sinfonia под диригентството на Ян Сьодерблом. Изпълнението им от този концерт е излъчено по финландската телевизия Areena Broadcasting Company. Други записи на триото са излъчвани и по Класик ФМ България.

Триото има афинитет към произведения на по-малко известни композитори и жени-композитори, както и на произведения, различни от традиционния канон. Неотдавна те направиха световната премиера на „Panta Rhei“ на Туомас Туриаго.

Ава, носителка на награди от конкурсите „Паганини“ и „Тибор Варга“, е свирила като солистка с оркестри като Кралската филхармония на Стокхолм, Баден-Баденската филхармония и Театро Карло Феличе. Като камерен музикант е свирила на фестивали като Музикалния фестивал в Сантандер и Давос. Успоредно с основното си обучение в Берлин тя завършва „Концертмайсторска артистична диплома“ в Stauffer Center в Кремона през 2022 г.

Лили, обявена за „Млад музикант на годината“ от Българското национално радио, е свирила на места като Токийския метрополитен театър, Концертхаус Берлин и Зала „България“, София, с Моцартовия фестивален оркестър на Токио, Гьотингенския симфоничен оркестър, Софийската филхармония и Колумбийския окръжен оркестър. През 2014 г. тя издава дебютния си албум „La fille aux cheveux de lin“, в който са включени произведения на Клод Дебюси и Сезар Франк.

Възхвалявана за „хипнотичния лиризъм, който кара слушателите да забравят за миг къде се намират“ (Алекс Рос, The New Yorker), Ани е артист в резиденция за периода 2023-24 г. на Центъра за камерна музика в Остин и на фестивала EstOvest Contemporary Cello Week. Редовно свири на фестивали за камерна музика като Ravinia Steans Institute, Yellow Barn, Marlboro Music и Krzyzowa Music. Очаква с нетърпение предстоящите си ангажименти като солист на Камерния оркестър на Спрингс, Филхармонията на Бингхамтън и Посткласическия ансамбъл в Кенеди център.

Трио „Бронте“ учи в Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ при пианиста Джонатан Анер и получава допълнителни напътствия от Коля Блахер, Троелс Сване и Елдар Неболсин.

Фестивал CULTURAMA е част от Календара на културните събития на Столична община и се осъществява с подкрепата на Столична програма „Култура“ и частни спомоществователи.