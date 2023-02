Лия Петрова открива 70-ия сезон на Плевенската филхармония след записи с Кралския филхармоничен оркестър

Your browser does not support the audio element.

На 2 февруари (четвъртък) от 19 часа в Концертната зала „Емил Димитров“ на читалище „Съгласие 1869“ ще бъде открит 70-ия сезон на Плевенската филхармония. Концертът ще премине под диригентството на Христо Павлов, а солист ще бъде цигуларката Лия Петрова. За първи път тя ще изпълни Концерт за цигулка и оркестър от Ж. Сибелиус, а програмата се допълва от Симфония № 3 от Н. Римски – Корсаков по случай 150 години от рождението на композитора. Билети са в продажба в билетните центрове на Плевенската филхармония и системата на Ивентим, а в деня на концерта билети ще се продават от 17:00 ч. и в НЧ "Съгласие".

„Концертът за цигулка на Сибелиус е уникална музика, интензивна и страстна по финландски и много подходяща за зимния сезон“, посочи цигуларката Лия Петрова. В предаването „Сутрешно кафе с Геми“ по Classic FM тя поясни, че фразата и звука са основните ключове за изпълнението му от техническа гледна точка. Лия Петрова припомни, че преди 5 години е свирила Моцартова програма с Плевенската филхармония с маестро Пламен Джуров. „Имах топла първа среща с плевенската публика. Контактувам и с музиканти, които са от този град, но живеят на други места по света“, каза още даровитата инструменталистка. „С маестро Павлов сме свирили многократно във Враца, а последният път имахме два концерта в една вечер“, допълни виртуозната цигуларка.

Лия Петрова разкри, че е осъществила записи на два нови албума за една година, които ще излязат през май 2023г. и през следващата година под знака на Mirare. Те включват Цигулковите концерти на Уилям Уолтън и Ерих Корнголд, които премиерно е изпълнявал легендарния цигулар Яша Хайфец, на когото е посветена звукозаписната продукция. Част от репертоара на прочутия музикант са били и сонати от Оторино Респиги и Рихард Щраус, които също попадат в новия музикален проект. Записите са осъществени с Кралския филхармоничен оркестър под диригентството на Дънкан Уорд в Сейнт Джон Смит Скуеър – Лондон.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Лия Петрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!