Акад. Пламен Карталов: "Дръзко решение е да потопя музиката на Вагнер в триизмерност"

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с акад. Пламен Карталов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29 и 30 юли 2023г. със спектакъл на операта "Летящият холандец" ще бъде закрит фестивалът на Софийската опера и балет, посветен на 210-годишнината от рождението на Рихард Вагнер. Постановката е на акад. Пламен Карталов, а на пулта застава Росен Гергов. Финалът на фестивала ще бъде на лятна сцена “Музи на водата” на езерото в Панчарево. "Това е най-лесната, най-популярна и най-кратка Вагнерова опера - само 2 часа и 40 минути. В тази музикална драма всеки може да съпреживее приключението на един нерутинен музикален писател, който дава посока на дързост, смелост, приключенски дух и воля на един герой. Той се родее с всеки един, който търси любовта и не я открива никога", заяви по Classic FM акад. Пламен Карталов. Директорът на Софийската опера и балет разкри идеята за уникалното сценографско решение на постановката. "По време на мое гостуване в Монреал като член на жури, не излизах от Галерията за модерно изкуство. В нея открих картината на Барбара Хепуърт и си казах: "Това е моята сценография за "Летящият холандец". Влязох във връзка с галерията, която притежава картината в Англия. От там ми дадоха разрешение. Този шедьовър върху картина превърнах в сценография. Това беше друго дръзко решение - да потопя музиката на Вагнер в триизмерност".

Летящият Холандец е осъден вечно да броди из безбрежната морска шир, защото се е противопоставил на Бог. На всеки седем години той стъпва на брега само за ден, в опит да намери изкупление. Само любовта на вярна жена, готова да се жертва за него, може да го освободи от тежките окови на проклятието. Изкушен от богатството на призрачния капитан, норвежки моряк на име Даланд се съгласява да му даде ръката на дъщеря си Сента. Макар да е сгодена за ловеца Ерик, Сента е обсебена от легендите за мрачната съдба на вечно странстващия морски капитан. Щом го вижда, момичето дава обет за вярност на Холандеца. Тя е готова да спаси душата му с цената на собствения си живот.

Тази година в програмата бяха включени всички седем заглавия, които са в репертоара на националната опера. Спектаклите започнаха с много успешната премиера на тетралогията "Пръстенът на нибелунга", продължиха с изключителните представления на "Тристан и Изолда" и "Парсифал" осъществени с режисурата на акад. Пламен Карталов и диригентството на Констанин Тринкс (удостоен с наградата 2023 Opus Klassik в категория „Най-добър запис на годината“ за компактдиск със световната премиера на Симфония №3 от Вилхелм Петерсен).

"Вагнеровият фестивал на Софийската опера и балет поставя България на музикалната карта на света. Това е едно уникално преживяваване и смело събитие, което се доближава до вековната традиция и значимост на Вагнеровия фестивал в Байройт, който датира от 1876г.", коментира пред Classic FM акад. Пламен Карталов. Тези постановки привлякоха интереса на много български почитатели на музиката на германския Маестро, както и на музикални пилигрими от цял свят, които специално пристигнаха в София за празничните вечери. Престижни световни специализирани издания изпратиха журналисти, за да отразят събитието, а отзивите са повече от възторжени. И тази година в различните постановки участваха предимно български певци.

За да стигнат гражданите и гостите на София до мястото на провеждане на спектаклите, може да се използва обществения превоз до спирка „кв. Панчарево“ с автобуси № 1, № 3 и № 4. От метростанция "Интер Експо център - Цариградско шосе" до сцена на Софийска опера и балет на езерото Панчарево (в близост до Национална гребна база "Средец", Панчарево) ще бъде осигурен един бус с капацитет 8 места за сядане от район Панчарево за датите на спектаклите от програмата на „Музи на водата“ – езеро Панчарево. След края на спектаклите гостите на Софийска опера и балет ще имат възможност да използват осигурения 8-местен бус на няколко трансфера от билетната каса, която е в непосредствена близост до Гребната база до метростанция „Интер Експо Център – Цариградско шосе“.

За 8-ма поредна година Белоградчишките скали ще бъдат "на крилете на оперното и балетното изкуство". Фестивалът "Опера на върховете", организиран от Софийската опера и балет с подкрепата на Министерството на културата и Община Белоградчик, ще се проведе сред удивителното величие на чутовния природен паметник. От 4.08 до 13.08 публиката ще се потопи в магичния свят на операта "Мадам Бътерфлай" от Джакомо Пучини. Спектакълът ще бъде посветен на 100-годишнината на Мария Калас. Публиката ще се наслади и на възхитителните балетни спектакли "Кармина Бурана" от Карл Орф и "Дон Кихот" от Лудвиг Минкус. Билетите са в продажба ТУК

Акад. Карталов поясни, че новата постановка на операта "Мадам Бътерфлай" от Джакомо Пучини е осъществена по международен проект с творци от Южна Корея. "Поканиха ме като режисьор в единствения оперен фестивал в Южна Корея-Фестивала в Дегу, недалеч от Сеул. През миналата година там поставих операта "Турандот" от Джакомо Пучини. Тогава се роди идеята за покана на Софийската опера и балет на 21-вото издание на фестивала, така че през октомври 2023г. ще гостуваме с операта "Електра" от Рихард Щраус. Като колегиална реципрочност, южнокорейците ще направят своя версия на "Мадам Бътерфлай" от Пучини.