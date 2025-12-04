Легендите Take 6 в Новогодишния музикален фестивал на НДК

С 10 награди „Грами“, 10 награди Dove – за изключителни постижения в госпъл музиката и още много други отличия, Take 6 са най-награждаваната група в историята и абсолютен еталон в акапелното пеене.

Българската публика ще има възможност да ги види за първи път на живо и да се наслади на невероятните им изпълнения в рамките на Новогодишния музикален фестивал на 23 декември от 19:00 ч. в Зала 1 на НДК. Вокалната формация и оркестърът на Симфониета Враца с диригент Анджело Валори, ще представят специалния си празничен спектакъл - Christmas Symphony. Концертът съчетава магията на акапелните им изпълнения с величието на симфоничното изкуство.

Създадена преди повече от три десетилетия, Take 6 издига вокалната хармония до съвършенство, като съчетава джаз, госпъл, R&B и поп в едно неповторимо звучене. Великият Куинси Джоунс ги определя като „най-страхотните вокалисти на планетата“, а музиката им е покорила легенди като Стиви Уондър, Рей Чарлз, Уитни Хюстън и Ела Фицджералд.

В навечерието на Коледа си подарете спектакъл от световна класа – Take 6 Christmas Symphony, който съчетава акапелно изкуство, симфонична елегантност и блясъка на Новогодишния музикален фестивал.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Билетите са в продажба на касите на НДК и в електронната мрежа.