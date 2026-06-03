Легендата Иво Погорелич представя Втори концерт за пиано от Рахманинов под палката на маестро Найден Тодоров

Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт със Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Сътрудничество с големия артист се отличава с последователност и взаимно доверие, изградени върху ясна артистична визия и отказ от рутинни решения.

Концертът събира в една програма две произведения с различен произход и естетика, обединени от силна композиционна мисъл и от стремеж към дълбочина и смисъл в интерпретацията:

Концерт за пиано и оркестър №2 в от Сергей Рахманинов – произведение, създадено след тежка лична криза на композитора и превърнало се в един от символите на романтичната концертна традиция. Интерпретациите на Погорелич на това знаково произведение са известни със своята нетрадиционна перспектива, с изострено внимание към формата, темпото и вътрешната логика на музиката, далеч от утвърдените шаблони.

Симфония №2 „Велики Преслав“ от Веселин Стоянов – мащабно произведение от българската симфонична класика. Симфонията интерпретира историческата тема не описателно, а чрез богато развита музикална драматургия и плътна оркестрова тъкан, в която националният контекст се превръща в универсален музикален изказ.

И с този концерт Найден Тодоров следва принципа да среща оркестъра и публиката с големи артисти и с музика, която носи нов прочит, а не е механично повторение на традицията.

Един от най-ярките съвременни пианисти, Иво Погорелич е признат в световен мащаб заради своя уникален интерпретационен стил и необикновен артистичен почерк. Вече близо четири десетилетия неговите изпълнения, съчетаващи виртуозност и дълбока музикална мисъл, са сред най-значимите събития в международния концертен живот.

Роден е на 20 октомври 1958 г. в Белград. Започва да свири на пиано на седемгодишна възраст, а на десет изнася първия си самостоятелен концерт. Обучава се в Централното музикално училище към Московската консерватория и впоследствие в самата Московска консерватория при Вера Горностаева и Евгений Малинин. Особено важно влияние върху развитието му оказва пианистката Алиса Кезерадзе, наследник на школата на Александър Зилоти – последния ученик на Ференц Лист.

През 1980 г. става лауреат на Международния конкурс в Монреал, а участието му в конкурса „Шопен“ във Варшава предизвиква световен отзвук, след като журито не го допуска до финалните етапи. В знак на протест Марта Аргерич напуска журито и го нарича „гений“ – събитие, което привлича вниманието на цялата музикална общественост към младия пианист.

След триумфалния си дебют в Карнеги Хол през 1981 г. Погорелич изгражда впечатляваща международна кариера. Свири с водещи оркестри като Виенската и Берлинската филхармония, Нюйоркската филхармония, симфоничните оркестри на Бостън, Чикаго и Лондон, както и с Концертгебау и Тонхале.

Неговият дебютен албум за Deutsche Grammophon, издаден през 1981 г., се превръща в бестселър. Следват множество записи, обединени от последователна и оригинална интерпретационна концепция. През 2015 г. пълното издание на записите му за лейбъла получава престижната награда Diapason d’Or.

Погорелич посвещава значителна част от дейността си на подкрепата на млади музиканти. Основава фонд за обучение на млади таланти, международен фестивал в Германия и Международния конкурс за соло пиано „Иво Погорелич“ в САЩ. През 1988 г. става първият класически музикант, обявен за посланик на добра воля на ЮНЕСКО.

И днес Иво Погорелич продължава активната си концертна дейност по световните сцени. Репертоарът му обхваща широк диапазон от стилове и епохи, а през последните години той се фокусира върху мащабни клавирни цикли от Шуман, Брамс, Дебюси, Равел, Рахманинов и Стравински.

Последни билети за концерта са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.