След бляскав дебют на нова роля в Берлин и преди световно турне, посветено на Моцарт, Роландо Вийязон пристига за пролетен концерт в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Роландо Вийязон, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл под главната снимка!

Изявеният тенор Роландо Вийязон направи успешен дебют на 10-тата си Моцартова роля - "Идоменей" - в германската столица Берлин, която се явява общо 55-та в богатата му професионална бография по големите международни сцени. На прага на 30-годишнината на своята шеметна кариера, както и в навечерието на световно турне, посветено на 270-годишнината от рождението на Моцарт (през януари 2026 г.), любимецът на публиката се завръща в София. Докато подготвя своя нова режисьорска версия на "Вълшебната флейта" за "Моцартовата седмица" - престижния фестивал в Залцбург, на който Вийязон е артистичен директор, той ще зарадва феновете в българската столица с изцяло италиански репертоар, посветен на най-красивия певчески стил, влязал и в списъка на ЮНЕСКО с нематериалното културно наследство на света: белканто!

На пианото ще акомпанира Сара Тизман. Френската пианистка от 2016 г. е професор по вокален репертоар в Берлинския университет по изкуствата. Известна е като солистка, акомпаняторка и камерна изпълнителка. Заемала е значими позиции в престижни оперни фестивали и театри, вкй. Залцбургския фестивал и Виенската държавна опера. Международните изяви на Тизман обхващат прочути сцени като Миланската скала, Парижката опера, Цюрихската опера, лондонската зала "Уигмор", като тя си сътрудничи с прочути певци като Роландо Вийязон, Пьотр Бечала и други.

Роландо Вийязон, на свой ред, се отличава с многостранна кариера, която обхваща оперно пеене, режисура, писателска дейност, водене на радио- и телевизионни предавания, участия във филми. Роден в Мексико Сити, той придобива международна известност, след като през 1999 г. печели втора награда в конкурса "Опералия", организиран от Пласидо Доминго. През последния над четвърт век Вийязон е желан гост на най-авторитетните световни сцени и си сътрудничи с прочути диригенти като Даниел Баренбойм и Антонио Папано. Сред най-емблематичните му изяви се открояват ролите му в оперите "Манон", "Макбет", "Кармен", "Бохеми", "Хофманови разкази", "Травиата", "Дон Жуан", "Любовен еликсир", "Сомнамбула", "Севилският бръснар". Издал е над 20 албума (с продадени над 2 млн. копия) и е получил множество международни награди, което го превръща в една от най-знаковите личности в глобалните сценични изкуства. Удостоен със званието Кавалер на Ордена за изкуство и литература на Франция, но също така е посланик на благотворителната организация "Red Noses Clowndoctors International" (група доброволци, подвизаващи се като клоуни и посещаващи болни деца, за да им вдъхнат кураж и надежда).

Детайли на рецитала "Белканто” на Роландо Вийязон и Сара Тизман:

2 април 2025 г., 19:30 ч.

Зала "България", София

"Съкровени гласове", сезон 2

Билети тук: https://www.eventim.bg/bg/bileti/belkanto-sofiya-bulgaria-hall-639078/event.html

Представяме ви програмата на концерта "Белканто:

Антични арии:

Алесандро Скарлати: Già il sole dal Gange

Франческо Дюранте: Vergin tutto amor

Джовани Бонончини: Per la gloria d'adorarvi

Винченцо Белини:

Ma rendi pur contento

Dolente immagine:

Vaga luna che inargenti

Джузепе Верди:

Non t’accostare all’urna

Il poveretto

L’esule

Паоло Тости:

Malia

Non t’amo più

Vorrei morire

Джакомо Пучини:

A te

Terra e mare

Ad una morta

Мексикански песни:

Винченцо де Крешенцо: Rondine al Nido

Ернесто де Къртис: Non ti scordar di me

Станислао Гасталдон: Musica Proibita

За фестивала "Съкровени гласове":

"Съкровени гласове" е оригинална идея на оперната прима Соня Йончева - рецитален цикъл с камерна музика, който представя пред публиката изгряващи или утвърдени звезди на световната опера по един нов, интимен, по-близък и лиричен начин. В преминалия с голям успех първи сезон през 2023/2024 г. в България гостуваха актуалните сензации на международната сцена Якуб Юзеф Орлински, Фатма Саид, Клементин Марген, Фреди де Томазо, Исмаел Жорди. Самата Соня Йончева също се представи с бароковата си програма "Прераждане" в сезон 1, а откри сезон 2 с песенния рецитал "На една звезда". Свтовните звезди на операта, които очакваме в София през 2025 г. в рамките на мини-сезона, са Роландо Вийязон (2 април) и Джойс ДиДонато (31 май).

За продуцентската компания SY11 Events:

Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на певицата и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: "Завръщане" в Пловдив (2020 г.), "Гала в София" (2021 г.), книгата "Петнадесет огледала" (2023 г.), албумът "Куртизанката" (2023 г.), рециталният цикъл "Съкровени гласове" 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието "Български Артист" (2024 / 2025 г.), компартдискът "Жорж" (2025). Предстоят събитията "Филмова музика" (16 юни) и "Норма" (18 юни) в Пловдив и "Гала в София" пред храм-паметника "Св. Александър Невски" в столицата (27-28-29 август), както и световният оперен конкурс "Опералия" в София (20-26 октомври). Подробности за всички тях са налични на сайта на организаторите тук: https://sy11events.com/.