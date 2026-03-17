Танцьори от Нидерландския национален балет ще дебютират в „Лебедово езеро“ на 15 май в НДК

На 15 май от 19.00 часа - в рамките на пролетното издание на XXIII Салон на изкуствата, Държавна опера-Стара Загора ще представи на сцената на зала 1 на Националния дворец на културата своя впечатляващ спектакъл на балета „Лебедово езеро“ от П. И. Чайковски. В ролите на Одета/Одилия и принц Зигфрид софиянци и гостите на столицата ще имат възможността да видят за първи път в България звездите на Нидерландския национален балет – Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили. В спектакъла участват солистите, кордебалетът и оркестърът на Държавна опера-Стара Загора. На диригентския пулт ще застане маестро Владимир Бошнаков.

„Лебедово езеро“ е първото голямо класическо балетно заглавие, което художественият ръководител на новосформираната преди 10 години многонационална балетна трупа - примабалерината Силвия Томова постави през творческия сезон 2016/2017 година на сцената на Старозагорската опера. За най-стария извънстоличен оперен театър, който влиза със самочувствие в своя втори век, световният образец на класическия балет за първи път тогава оживя на старозагорска сцена, присъства неизменно в богатия балетен афиш на театъра и събира овациите на запалените почитатели на танца от всички възрасти.

„Лебедово езеро“ е заглавието, което донесе и заслужено високо международно признание на талантливата многонационална балетна трупа на Старозагорската опера, която през последните няколко години триумфира и на различни престижни сцени в Германия и Нидерландия.

Постановката на Силвия Томова в нейна редакция е изградена върху класическата версия на Лев Иванов и Мариус Петипа – хореографията, която превръща балета в световен символ още след историческото възраждане през 1895 г. в Мариинския театър. Художник на декора и костюмите е Денис Иванов, чието сценографско решение съчетава класическа естетика с внушителен мащаб, достоен за сцена като тази на зала 1 на НДК.

На 15 май в София в ролите на Одета/Одилия и принц Зигфрид ще танцуват звездите на Нидерландски национален балет – Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили. Звездната двойка гостува за първи път в България.

Анна Циганкова е примабалерина на Нидерландския национален балет от 2007 година със зашеметяваща международна кариера. Носител е на престижни отличия, сред които наградата „Александра Радиус“, номинирана е за наградата „Беноа дьо ла Данс“ за пиесата на Кристофър Уийлдън „Пепеляшка“, през 2014г. печели наградата „Гран При“ за танц, през 2016 г. печели наградата „Лебед“ за най-впечатляваща балерина на годината, а през 2017 г. получава награда за артистични постижения и принос към нидерландската култура. През 2024 г. е удостоена от Dance Europe с отличието „Outstanding Performance by a Female Dancer“ за ролята си в "Жизел". Нейните филмови/DVD записи включват спектаклите на балетите „Дон Кихот“, „Пепеляшка“, „Жизел“, „Лешникотрошачката“, „Мата Хари“.

Аплодирана на водещи европейски сцени, критиката я определя като „изключителна драматична актриса в тяло на класическа балерина“, а изпълнението ѝ на Одета/Одилия е описвано като „хипнотизиращо превъплъщение между крехкост и демонична съблазън“. Нейният „Бял лебед“ впечатлява с ефирна линия и музикална чувствителност, докато „Черният лебед“ блести с техническа виртуозност и властно сценично присъствие. И още: "Анна Циганкова е изключително музикална балерина, с качества, присъщи на велика Одета. Ръцете ѝ са изящни и живи, сякаш потрепват от самия звук на музиката, краката ѝ плавно следват всяка нота.“ „Тя е въплъщение на Кралицата Лебед – едновременно царствена жена и диво птиче; присъствието ѝ на сцената е омагьосващо и пленяващо зрителя.“

ГИОРГИ ПОЦХИШВИЛИ, номиниран от германското издание „Tanz“ за „Танцьор на годината“2023, носител на наградите Zwaan за „Най-впечатляващо танцово постижение“и „Александра Радиус“ - награда, която се дава на изпълнител, който най-ярко се е отличил през сезона. Гиорги Поцхишвили се присъединява към младежката трупа на Нидерландския национален балет през 2020г., като преминава в Нидерландския национален балет само след една година. Дирекцията на Dutch National Ballet официално го повиши в премиер солист през декември 2023 г., като се посочва, че това е след „изключителна година“ в кариерата му. Определен е като "феноменален танцьор с талант, който рядко се среща, харизматично сценично присъствие, невероятни скокове, фантастична техника и вродено чувство за партньорство“.

За неговия принц Зигфрид /"Лебедово езеро"/ рецензии отбелязват „романтична чувствителност и партньорство от най-висока класа“, а съвместните му изяви с Анна Циганкова са определяни като „дует, в който техниката отстъпва място на истинската сценична химия“. Като двойка Циганкова и Поцхишвили са аплодирани за „съвършен синхрон и емоционална дълбочина“, а тяхното финално адажио в „Лебедово езеро“ е наричано от критиците „момент на чиста театрална магия“.

„Лебедово езеро“ – балетът, без който балетният свят не би бил същият, е произведението, с което Чайковски преобръща представата за балетна музика. Той създава симфонична партитура с изключителна емоционална дълбочина – музика, която не просто съпровожда танца, а разказва историята.

Спектакълът на 15 май на сцената на зала 1 на Националния дворец на културата обещава не просто класическа интерпретация, а преживяване, в което музиката на Чайковски, класическата хореография и звездното присъствие на гост-солистите Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили ще се слеят в едно – така, както „Лебедово езеро“ продължава да вълнува света близо 150 години.

Билети: на касата на НДК, онлайн и в мрежата на ивентим