Лазар Радков гостува в „Седмица на бъдещето“

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Лазар Радков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

bTV Media Group представи новата мултитематична инициатива – „Седмица на бъдещето“, която надгражда успешната концепция на „Зелената седмица“ и разширява нейния фокус към темите, които оформят качеството на живота днес и утре.

Истинските герои са сред нас – хората, които правят добро всеки ден. Един от тях е Лазар Радков, известен като основател на „Капачки за бъдеще“ и „Спасителен клуб за бъдеще“.