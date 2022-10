Лауреатите от Националния конкурс и академия за оркестър „Кантус Фирмус“ завладяха публиката в зала „България“

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервютата на Радостина Узунова преди концерта с цигуларката Диана Чаушева и преподавателката й Благородна Танева от НМУ "Л.Пипков"- София и с цигуларя Владимир Меранлиев от НУМСИ "Проф. П. Владигеров", Бургас и преподавателката му Людмила Иванова, разположени в звуковите файлове под главната снимка!

На 1-ви октомври 2022г. в столичната зала „България“ се състоя Заключителният концерт на тазгодишния Национален конкурс и академия за оркестър „Кантус Фирмус“. Тържественото събитие, част от програмата на „Европейски музикален фестивал“, бе и церемония за връчване на наградите от конкурса, проведен в края на м. май т.г. Своите отличия в първа възрастова група получиха 12-годишният цигулар Владимир Меранлиев от НУМСИ "Проф. П. Владигеров", Бургас, носител на първа награда, следван от виолончелистите Дарин Ламбрев от НМУ „Л. Пипков“ в София, отличен с втора награда, и Дария Русева от НУМТИ „Д. Петков“- Пловдив с трета награда.

Дария спечели и Наградата на Classic FM радио, след като през м. юли получи най-много гласове от слушателите на медията в електронното гласуване. Специалният плакет и диплом бяха връчени от Васил Димитров, изпълнителен директор на „Кантус Фирмус“.

Във втора възрастова група до 16 години две призови отличия бяха връчени на ярките музикални таланти Диана Чаушева (цигулка) и Наума Найман (виолончело), постигнали равен брой точки в надпреварата.

Третата награда в този раздел, при неприсъдена втора, бе за виолончелиста Йоан Йовчев.Тримата са възпитаници на НМУ „Л. Пипков“ в София. Диана и Наума получиха също и дипломи за Специалната награда на „Кантус Фирмус“, която се състои в концертна изява с Оркестъра на Класик ФМ радио през следващия сезон. По решение на журито извънредните призове бяха присъдени само във втората възрастова група, където конкуренцията беше най-голяма и постиженията на кандидатите – особено впечатляващи.

В трета възрастова група журито отличи с първа награда забележителната контрабасистка Калина Андреева, студентка в ІV курс от класа на проф. д-р Петя Бъговска в НМА „Проф. П. Владигеров“. Втората награда бе за Момчил Пандев (виолончело), а трета – за Георги Райчев (цигулка), също от Музикалната академия в София.

Всички лауреати с изключение на Момчил Пандев, ангажиран с изява в чужбина, взеха участие със солови изпълнения в тържествения концерт. Тримата цигулари - Владимир, Диана и Георги, имаха огромната чест да си партнират с Веско Ешкенази за изпълнението на Двойния концерт за цигулка от Й. С Бах. Другите лауреати се изявиха съответно с музика от А. Вивалди - солисти Дарин Ламбрев и Дария Русева и Й. Хайдн - солисти Йоан Йовчев и Наума Найман. А в края на концерта Калина Андреева събра огромния възторг на публиката със своята виртуозност и артистичност в изпълнението на концертната пиеса от Дж. Ботезини - Grande Allegro Alla Mendelssohn.

Особено вълнуващо бе представянето и на Оркестъра на Класик ФМ радио, в който се включиха 10 млади музиканти, достигнали до ІІ-ри тур от конкурса и ангажирани като оркестранти в състава. Те имаха възможност да работят с менторите на академията Людмил Ненчев (концертмайстор), Веско Ешкенази (солист) и Григор Паликаров (диригент), а в края на събитието получиха дипломи за успешното си участие в академията.

Проявата бе реализирана с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант ‘21“, Столична община – Календар на културните събития на Столична община, Министерството на културата и в партньорство с Classic FM радио и Софийската филхармония.

Националният конкурс „Кантус Фирмус“ се реализира за втора поредна година с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант“. Медиен партньор на събитието е Classic FM радио. Участниците тази година са общо 37 млади музиканти от София, Пловдив, Бургас, Плевен, Русе и Ст. Загора. Аудио записи на всички изпълнения бяха излъчени в ефира на Classic FM радио, а видеозаписите от двата тура са достъпни в канала на „Кантус Фирмус“ в YouTube.