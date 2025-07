Ларс Карлин и радиосимфониците честват 100 години на Датското радио и начало на Датското председателство на ЕС

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Кръстина Денчева от Сдружение "Брас перспективи" за предстоящия концерт и солиста, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Симфоничният оркестър на БНР под диригентството на Константин Илиевски закрива сезон 2024/2025 със специален концерт, вдъхновен от датската съвременна музика и красотата на природата на Скандинавия. Събитието отбелязва две важни годишнини през 2025: 90 години Българско национално радио и 100 години Датско национално радио, както и началото на Датското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на годината.

В програмата:

"Скандинавска сюита" от Панчо Владигеров;

"Concerto Borealis" от Сьорен Хилдгаард - премиера за Източна Европа - със солист Ларс Карлин (Швеция) - първи тромбон на Симфоничния оркестър на Датското национално радио, една от най-големите скандинавски звезди в съвременната брас музика както като изпълнител, така и като аранжор.

Концертът се осъществява от БНР в партньорство със сдружение "Брас перспективи" с финансовата и логистична подкрепа на Посолството на Дания в България, Датското национално радио и YAMAHA Europe.