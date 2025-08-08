Квартетът „Казалс“ се завръща на Залцбургския фестивал с концерт в чест на Шостакович

На 11 август испанският Квартет „Казалс“, който навлиза в своята 30-годишнина, се завръща на Залцбургския фестивал. Ансамбълът ще посвети програмата си на Шостакович през следващите месеци, което съвпада с второто издаване на пълната дискография на неговите квартети за лейбъла Harmonia Mundi.

В австрийския град Квартет „Казалс“ ще изпълни Квартети № 1, № 8 и № 15. Съставът се завръща в Залцбург двадесет години след дебюта си на същия фестивал, изпълнявайки Квартет № 3 на Шостакович, а също и произведения от Шуберт и Ариага.

Припомняме ви, че ансамбълът гостува за първи път в България през 2014г. с медийното партньорство на Classic FM и с подкрепата на Посолството на Испания. Световноизвестният квартет „Казалс“ е обявен от списание „Strad“ за „Квартет на новото хилядолетие“ и концертира на най-големите световни сцени като Карнеги хол, Уигмор хол, Берлинската филхармония, Музикферайн Виена и др. Наречен на известния виолончелист, диригент и хуманист Пабло Казалс, квартетът в състав Вера Мартинес Мехнер и Абел Томарс, (цигулки), Джонатан Браун (виола) и Арнау Томас (виолончело) е основан в Училището „Кралица София” в Мадрид през 1997 година. Ансамбълът бързо печели одобрението на критиците и е отличен с много награди на международни конкурси – първи награди от Конкурсите в Лондон през 2000 г. и от Международния конкурс за струнни квартети „Йоханес Брамс” през 2002 г.