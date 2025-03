Куклените актьори Камен Асенов, Диляна Спасова и Мариан Рангелов: Спектакълът „И ние играем Ромео и Жулиета“ действа като психолог

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с куклените актьори Камен Асенов, Диляна Спасова и Мариан Рангелов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Спектакълът „И ние играем Ромео и Жулиета“ работи в няколко пласта: драматургичния текст на Шекспир, сценичната постановка, в която враждата от драмата е пресъздадена чрез конфликт между куклени и драматични актьори, пряка комуникация с публиката, в която се изясняват детайли и се отправят съвети, които насочват в пътя на добрия живот в любов. Постановките се играят на 22 март от 17.00ч. и 23 март, 11:00 ч. в Столичния куклен театър.

Текст: Камен Асенов, Стоян Радев, Уилям Шекспир

Режисьор: Стоян Радев

Художник: Никола Тороманов

Хореография: Теодора Попова

Композитор: Михаил Шишков

Фотограф: Милена Стойкова

Участват: Цветелин Павлов, Диляна Спасова, Камен Асенов, Румен Угрински, Венцислава Асенова, Мариан Рангелов, Любомир Генчев

Снимка: Столичен куклен театър

“И ние играем Ромео и Жулиета” е спектакъл, в който с много любов и внимание се разказва всеизвестната Шекспирова история. В нашия подход враждата между родовете Капулети и Монтеки започва от разправия между двата театрални рода - на драматичните и на куклените артисти - и така пред публиката се разиграва сюжет, в който с всички театрални средства, по много атрактивен начин се разгръщат драматургичните събития. Разказът е съобразен с детската аудитория на училищна възраст, но е подходящ и за всеки, който се вълнува от вечните теми на живота. Макар пиесата на Шекспир да е трагедия, в представлението има много хумор, защото самият автор е известен с играта на смешно и тъжно. Посланието към всички зрители е за повече разбиране, търпение и мъдрост, защото силата на любовта става разрушителна, ако не се овладее умението да обичаш", споделя режисьорът Стоян Радев.