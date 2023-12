Кремена Ачева, Вълчан Вълчанов и „Софийски солисти“ завършват годината със „Салиери-Холст-Барток“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с флейтистката Кремена Ачева и обоиста Вълчан Вълчанов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В последния си концерт за сезон Есен 2023, "Софийски солисти" ще излязат на една сцена с музиканти от Софийската филхармония.

Солисти в концерта „Салиери-Холст-Барток“ ще бъдат Кремена Ачева – първата флейта на Софийска филхармония, или по-известна като "брилянтната флейта на Софийска филхармония", и Вълчан Вълчанов – обоист в Софийска филхармония.

Двамата ще изпълнят „Концерт за флейта, обой и оркестър“ от Антонио Салиери, и „Фуга-Концерт в ре мажор за флейта, обой и струнен оркестър“ от Густав Холст.

„За мен Антонио Салиери е един доста подценяван композитор и тази легенда, която се носи, че е копирал Моцарт, всъщност не е така. Той е самостоятелен композитор и неговите произведения са наистина стойностни“. Това заяви пред Classic FM флейтистката Кремена Ачева. „Салиери е бил и изключителен педагог. Бил е учител и на Бетовен, и на Шуберт, и на Лист“, припомни обоистът Вълчан Вълчанов. „Густав Холст е английски композитор, който (…) е известен с „Планетите". Интересно е, че е бил тромбонист. Неговото творчество до голяма степен е повлияно от Вагнер, от Рихард Шраус и, по-късно, от Равел.“

Ще чуем и „Дивертименто за струнен оркестър“ от Бела Барток в изпълнение на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“. „За струнен оркестър репертоарът не е толкова голям, колкото за симфоничен оркестър, но „Софийски солисти“ успявам вече толкова години всеки път да ни представят по едно такова интересно произведение и ние с голямо удоволствие ще го чуем“, добави Кремена Ачева.

Концертът ще се състои на 13 декември в 19:00ч., в Зала „България“, и включва репертоар с произведения от различни епохи в музикалната история – едно любопитно пътешествие из последните два и половина века с музика на привидно несъчетаеми композиционни стилове (класически, романтичен, ХХв.), но също така изненадващо обединени от красивия и на моменти силно противоречащ на времето си музикален език и техника на композиране.

За програмата на новия творчески сезон Януари-Юни 2024, „Софийски солисти“ споделят за интригуваща и силно разнообразна програма с участието на световно признати солисти, премиерни за България произведения, и излизане от границите на класическата музика.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на EVENTIM, на касите на концертен комплекс „България“ (ул. Аксаков 1) и на място преди началото на концерта.

КРЕМЕНА АЧЕВА е първата флейта на Софийска филхармония. Възпитаничка е на Русенското музикално училище и Националната музикална академия при проф. Георги Спасов, Кремена започва да изнася концерти още на 12 годишна възраст в културните центрове във във Виена, Прага и Братислава. Свирила е в Световния младежки оркестър „Jeunesses Musicales“ в Швеция, Холандия, Дания и Германия.

Със Софийска филхармония е от 1995 г. А от 2006 г. преподава в Музикалното училище в София. Освен с Филхармонията и като солист на различни оркестри, тя представя камерна музика с Филхармоничния духов квинтет. Част от сърцето ѝ е останало завинаги в Сиена, Италия, където близо 20 години участва във Фестивалния оркестър, воден от мастро Алипи Найденов към прочутата Accademia Chigiana. Именно там за първи път е имала шанса да работи с Валери Гергиев, Юрий Темирканов, Борис Белкин, Юрий Башмет, Юрий Аронович и Джанлуиджи Джелмети и др.

ВЪЛЧАН ВЪЛЧАНОВ завършва Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” със специалност „обой” (2000г.). Специализира в Консерватория „Клаудио Монтеверди” в Болцано, Италия при Арналдо де Феличе. Продължава образованието си в Университета за танцови и музикални изкуства в Грац, Австрия при Адолф Траар.

Лауреат е на награди от конкурсите „Светослав Обретенов“, Провадия, Млади музикални дарования, награда на „Ямаха” за духови инструменти.

Свирил е с редица оркестри в Германия, Австрия, Италия, Япония, Корея, Словения. Освен изявите си в оркестъра има и редица концерти като солист с оркестрите на Софийска филхармония, Симфоничния оркестър на Българско национално радио, Оркестъра на Държавна Опера – Русе, AGBU Sofia Chamber Orchestra и др. Понастоящем работи като обоист в Софийска филхармония.