Красимира Стоянова ще даде начало на 2026г. в Празничния новогодишен концерт на НДК

На 1 януари 2026 г. от 18:00 ч. в зала 1 на НДК ще се проведе Празничния новогодишен концерт, част от 39-тото издание на Новогодишния музикален фестивал.

Световната прима Красимира Стоянова ще бъде гост-солист на Празничния новогодишен концерт с Фестивалния симфоничен оркестър под палката на маестро Емил Табаков. Концертът и тази година се осъществява с любезното съдействие на Софийската филхармония. Българската публика ще има възможност да чуе Красимира Стоянова в творбите на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак „Русалка“ , Рихард Щраус „Утро“ и Джордж Гершуин из операта „Порги и Бес“. В програмата са включени още произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др. Със солираща роля в концерта участва и известната цигуларка Десислава Чолакова.

Новогодишният музикален фестивал се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Билети ще откриете на касите на НДК, Билетен център и ФКЦ-Варна и в електронната система ТУК

Припомняме ви, че историята на новогодишните концерти в НДК започва от 1 януари 1987 г., когато основателят на фестивала Емил Чакъров предлага да има концерт в първия ден на Новата година по подобие на концерта на Виенската филхармония. Тогава тази идея се посреща скептично. Почти никой не вярва, че дори ентусиазираните меломани ще напуснат празничния уют, за да отидат на концерт. Идеята не само се харесва на публиката, но и се превръща в традиция.