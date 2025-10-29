Красимира Белев пред Classic FM: "Правим фонд, който подкрепя жени кинотворци с финансиране и менторство"

Your browser does not support the audio element.

Красимира Белев е актриса, сценарист и продуцент, развиваща кариера между Лос Анджелис и България. Родена в Благоевград в семейство с български, руски и украински корени, Красимира израства между Русия и България, а по-късно учи театър и сценично изкуство в Обединеното кралство. Преди три години се премества в САЩ, където завършва актьорско майсторство в Lee Strasberg Theatre & Film Institute в Лос Анджелис.

Нейният дебютен пълнометражен филм „Терапията“, който тя написва, продуцира и в който изпълнява главната роля, е селектиран на множество международни фестивали и печели награди в Санта Фе и Хюстън, САЩ.

Първият ѝ късометражен филм „Крачка назад“ е селектиран на над 50 международни фестивала, а най-новият ѝ проект, в който тя отново е продуцент и актриса, „Никой, някой, всеки“, е посветен на темата за домашното насилие и беше показан в извънконкурсната програма на „Златна роза“.

През 2025 г. Красимира е избрана за съдия и съосновател на FFC Global Short Film Fund – фонд, който подкрепя жени творци с финансиране и менторство.

Стартирал като проект в Лондон, Female Film Club вече има силно международно присъствие – организира регулярни срещи, подкасти, образователни формати и FFC Global Short Film Fund, който подпомага жени режисьори и продуцентки с финансиране и менторство. Българската версия на клуба ще предложи достъп до ресурси, партньорства и програми за професионално развитие, както и видимост за женските гласове в киното у нас.

Female Film Club е пространство, в което жените в киното могат да се подкрепят взаимно, да споделят опит и да създават проекти без географски или културни граници. С българската версия на платформата искаме да дадем глас и видимост на жените в нашата филмова индустрия и да улесним свързването им с международната общност.