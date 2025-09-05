Корейското клавирно дуо „Амабиле“ открива есенното издание на фестивала "Софийски музикални седмици"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с корейските музиканти Хйегьонг Ханна Лий и Йъонг Унг Джо в превод на Суми Ким, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 5 септември от 19.00ч. в музикалната зала на Централния военен клуб ще се проведе концертът „Житейски бури“ с участието на клавирното дуо „Амабиле“ (Хйегьонг Ханна Лий и Йъонг Унг Джо). Корейските музиканти ще свирят в рамките на 56-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици", който е част от Календара на културните събития на Столична община през 2025 г. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" и със съдействието на Hanna Art Network.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „България“, в системата на Ивентим, Билет БГ и ОК портал. Билетите за ученици, студенти и пенсионери са с отстъпка. Ученици, студенти и докторанти с музикален профил получават свободен достъп срещу документ, който удостоверява учебен статус, с изключение на събитията в концертен комплекс „България“.

В програмата ще прозвучат:

Менделсон- Октет в Ми-бемол мажор, оп. 20, MWV R20 – транскрипция за пиано – четири ръце - Първа част: Allegro moderato, ma con fuoco

Ф. Шуберт- „Житейски бури“ (Lebensstürme) за пиано на 4 ръце, .ла минор, D 947

М. Равел- Моята майка Гъска (Ma mére l’Oye) – сюита за пиано – четири ръце

Паваната на Спящата красавица - Lent Малкият Пусе – Trés modéré Ледеронет, императрица на пагодите - :Mouvement de marche Разговор между Красавицата и Звяра – Valse trés modéré Вълшебната градина – Lent et grave

Панчо Владигеров - Рапсодия „Вардар“ – транскрипция за пиано – четири ръце

Александър Йосифов- „Елегия“ и „Прабългарски танц – ръченица“ из Осем виртуозни концертни пиеси за четири ръце

„Тези произведения носят фолклорни елементи, които корейската публика също би усетила близки. Народната музика винаги създава мостове,“ смятат корейските музиканти от дуо "Амабиле". Концертът в София е част от световното турне на дуото, което започна в Сан Франциско и ще завърши в Южна Корея. „Много искаме скоро да изпълним творбите на Владигеров и Йосифов и пред корейска публика,“ казват артистите. „Руската школа е дисциплинирана и строго следва стила на преподавателя, докато в Америка подходът е по-свободен и се насърчава личното изразяване на студента,“ споделят корейските клавирни виртуози.

Хйегьонг Ханна ЛИЙ и Йънг Унг ДЖО основават клавирно дуо „Амабиле“ през 2021 г., в Сиатъл и Бостън, САЩ. Дуото с ентусиазъм изпълнява разнообразен класически репертоар – от епохата на барока до съвременността, включително духовна и сакрална музика.

Dуо „Амабиле“ печели първи награди на редица международни конкурси, сред които: Charleston International Music Competition, Fanny Mendelssohn International Competition, American International Music Competition, Bradshaw & Buono International Piano Competition и Salzburg International Music Competition.

През 2025 г. дуото започва световно турне, което стартира през май в Сан Франциско и ще продължи в България, Унгария и Южна Корея.

В момента Хйегьонг Ханна ЛИЙ преподава в университета „St. Martin“ в Сиатъл, САЩ и ръководи академията си – Hannah Lee Piano Academy. Завършва магистърска степен в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ в София, под ръководството на проф. Антон Диков, проф. Елена Дикова и проф. Даниела Дикова. „Този период в България ми даде основата, върху която изградих кариерата си като музикант и педагог в САЩ,“ сподели тя пред Classic FM.

Д-р Йъонг Унг ДЖО преподава в Brookline Music School и в Montclair State University в Ню Джърси. Той завършва бакалавърска и магистърска степен в Гнесинската музикална академия в Москва, а по-късно придобива докторска степен по музика в Бостънския университет при Гила Голдщайн и Джъстин Казингино.