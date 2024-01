Контратенорът с две номинации за "Грами" Якуб Юзеф Орлински ще изнесе концерт в София

Един от най-харесваните и модерни световни артисти в класическата музика Якуб Юзеф Орлински ще изнесе концерт в София на 13 февруари - в навечерието на Деня на влюбените. 33-годишният поляк притежава най-високия и рядко срещан мъжки певчески глас - контратеноровият, който в съчетание с неговата невероятна харизма и безспорен талант, му отреждат водещо място сред оперните звезди, печелейки му хиляди международни почитатели. Въпреки младата си възраст, той вече има 6 записани албума.





Списъкът му с награди също е завиден, а само преди броени месеци, през юни 2023 г., спечели отличието "Певец на годината" с предпоследния свой албум Farewells на едни от най-авторитетните награди за класическа музика Opus Klassik. Точно този диск е записан под акомпанимента на друг поляк и близък приятел на Орлински - пианиста Михал Биел. Той също пристига за концерта "Красота и думи" в София, а двамата ще изпълнят някои от композициите, включени във Farewells.





Орлински вече има и две номинации за "Грами" - през 2021-а в категорията "Най-добър оперен запис" за изпълнението му в "Агрипина" от Хендел заедно с международния оркестър Il Pomo d'Oro, където концертмайстор е българската цигуларка Зефира Вълова. Година по-късно той отново получава "Грами" номинация в същата категория, но за изпълнението му в продукцията "Евридика" (композитор Matthew Aucoin) на "Метрополитън опера" в Ню Йорк.

Орлински и Биел са подготвили изключително разнообразна програма за родната публика, която включва както песни на съвременни полски композитории, така и утвърдени барокови композиции на майсторите в жанра Хенри Пърсел и Георг Фридрих Хендел.



Рециталът "Красота и думи" е четвъртият поред концерт от първия сезон на цикъла "Съкровени гласове", реализиран от оперната прима Соня Йончева и нейната продуцентска компания SY11 Events.



"Пяла съм с Яkуб Орлински във Франция преди няколко години. В него има нещо специално като артист, защото представя класичексата музика по нов и интересен начин, с което привлича по-младата аудитория навсякъде по света. Това търсене на различното е особено важно за нашето изкуство, за да се отвори към новите поколения и съм изключително щастлива, че българската публика ще има възможност да се наслади на музиката му", споделя Соня Йончева.

Огромният интерес към неговия талант се доказа още през 2017 г. по време на ежегодния летен френски фестивал Aix-en-Provence Festival. Тогава Орлински представи композицията Vedrò con mio diletto от операта "Джустино" на Антонио Вивалди. Изпълнението му бе гледано онлайн от близо 4 милиона души, а до този момент клипът в YouTube e събрал повече от 11 милиона гледания.





Критиката също е благосклонна към Орлински и определя легатото в неговото пеене като изключително, а това че има превъзходна дикция, толкова специфичен тембър и много точен музикален усет му придават силна индивидуалност и изтънчен стил за поднасяне на класическото изкуство.



Орлински гастролира редовно в едни от най-престижните световни сцени като "Ковънт гардън", "Метрополитън опера", "Карнеги Хол". Възпитаник е на The Chopin University of Music и прочутия висш американски институт за изкуства The Juilliard School. Сред най-запомнящите му роли са тези в оперите "Агрипина" и "Алчина" от Хендел, както и "Орфей и Евридика" на Кристоф Вилибалд Глук. През 2022 г. той се превъплъти в образа на Дидимус от операта "Теодора" отново на Хендел - копродукция на Кралската опера в Лондон и Teatro Real (Мадрид), където си партнираше с невероятното американско мецосопрано Джойс Ди Донато. Тя също ще изнесе концерт в България на 31 май 2025 г., с който ще закрие втория сезон на "Съкровени гласове".





За акомпанимента по време на рецитала си в София, Якуб Орлински е поканил неговия сънародник - пианиста Михал Биел. Двамата концертират заедно от години, а Биел е добре познат артист на международната сцена, печелил е редица награди и конкурси и също като Орлински е завършил The Juilliard School, където преподава и до днес.



Снимка: Jiyang Chen

Животът на полския контратенор извън сцената е на по-малко динамичен и интересен откъм занимания. Орлински е запален брейк танцьор от тийнейджър и е печелил няколко международни денс състезания, освен това се изявява като модел, рекламно лице е на редица световни брандове и често краси кориците на водещи модни списания като Vogue и Еlle. Запазена марка за него е да изпълнява брейк движения по време на концертите си, за да разчупи стереотипите в общоприетото и по-статично представяне на класическата музика, както самият той допълва.

Билети за останалите концерти от първия сезон "Съкровени гласове" потърсете ТУК.

В продажба са и билетите за "Тоска" с участието на Соня Йончева в Античен театър Пловдив, които ще намерите ТУК

Вижте програмата на всички концерти от сезон "Съкровени гласове"!