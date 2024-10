Контрабасистката от "Тайният оркестър“ Сара Пейчева- Sarra записа първа авторска песен

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Сара Пейчева- Sarra, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Глас“- дебютната песен на певицата и инструменталист Сара Пейчева- Sarra, плени сърцата на ценителите, веднага след своята премиера. С личен текст и музика, авторската композиция е душевно огледало на 17-годишната изпълнителка, която освен с вокалните си възможности впечатлява и със звука на своя контрабас, като част от „Тайният оркестър“. „В него ние не сме просто колеги, а истински близки приятели"- споделя Sarra за ансамбъла, съставен от млади музиканти-лауреати на национални и международни конкурси.

Освен, че екипът на оркестъра с радост се включва в изпълнението на песента, оркестрацията на сингъла „Глас“ е колаборация между диригента му, Николай Стоев и самата Sarra. Елегантното видео е поверено на Михаил Янакиев, познат като част от екипа на филми като „Петя на моята Петя“, сериала „Скъпи наследници“ или международната продукция „Да обичаш Пабло“. Видеото отлично илюстрира фината, почти магична атмосферата на класическата музика, която Sarra усеща и определя като основна искра в душата си. Текстът също е с мисия.

„На всеки млад човек се е случвало да има т.нар. обсебващи и токсични отношения, в които другият те ограничава и репресира. Това не е честно. Всички ние имаме правото да бъдем равностойни във взаимоотношенията си. Затова реших, че ще изпея това, което усещам. Искам да се чуе моят глас“- разказва певицата.

От малка възпитаничката на Национално музикално училище „Любомир Пипков“ шлифова своите вокални умения в легендарните Бон-Бон, а освен контрабас владее и пиано. Талантът на Sarra впечатлява и обичаната Мария Илиева. Историята връща към коледните концерти на музикалното училище, когато на един от тях солист е именно Мария Илиева. Sarra се влюбва в песента й „Любов“ още от първа нота и на генерална репетиция се престрашава да поиска партитура за пиано от популярната певица. Мария не само откликва, но и отвръща с нещо много по-голямо-отстъпва правата на една от най-емоционалните си песни, на „Любов“: „Това може да го направи само един истински и велик артист. Безкрайно благодарна съм!“- споделя Sarra.