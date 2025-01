Контрабасистката Калина Андреева: "Социалната мисия на "Happy Birthday, Mozart" е свързана с лечебната сила на музиката му"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с контрабисистката Калина Андреева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Контрабасистката Калина Андреева ще участва в тържествения концерт-спектакъл "Happy Birthday, Mozart", който предстои на 27 януари от 19.00ч. на сцената на Централен военен клуб в София. Събитието, наситено с величие, емоция и изкуство, обединява най-добрите артисти в България, които ще ни потопят в света на Моцарт с музика, танц и драматургия. Всичко това е част от благотворителната мисия "Музиката лекува" - защото изкуството има силата да вдъхновява и помага.

Ще се насладите на най-емблематичните произведения на Волфганг Амадеус Моцарт, които ще ви пренесат в магията на неговия гений: Ave Verum Corpus – едно от най-красивите духовни произведения. Увертюра от „Вълшебната флейта" – Драматичен и вдъхновяващ старт на вечерта. „Dies Bildnis ist bezaubernd schön" – Трогателна и нежна ария на принц Тамино. Rondo Alla Turca – Виртуозност. Divertimento No.17 in D Major, K.334 - Menuetto – Изящество. Symphony No. 25 – Емоционалост. „Der Hölle Rache" – Мощ и драма от Царицата на Нощта. „Ach, ich fühl's" – Арията на Памина, която докосва сърцето. Symphony No. 40 – Щедьовър, който остава вечен. Дуета „Pa-pa-ge-na! Pa-pa-ge-no!" – Игриво и забавно изпълнение в дует на Папагено и Папагена. Eine Kleine Nachtmusik – Класическа елегантност и чар. Requiem – Lacrimosa – Финал с дълбока емоция и величие.

Програмата ще бъде изпълнена от най-добрите солисти, оркестър, артисти и балет, които ще вдъхнат живот на тези безсмъртни творби. Солисти – Гласовете на вечерта

Пламена Гиргинова (сопрано), в ролята на Царицата на Нощта

Стефани Кръстева-Павлова (сопрано), в ролите на Памина и Папагена

Емил Павлов (тенор), в ролята на Тамино

Никола Иванов (баритон), в ролята на Папагено

Оркестър – Звукът на съвършенството

Сцената ще оживее под звуците на:

Стефан Врачев (роял), Стоимен Пеев и Евгени Николов (цигулка), Раиса Запрянова (виола), Иво Александров (чело), Гергана Иванова (флейта) и Калина Андреева (контрабас). Всеки от тях ще ви потопи в изяществото на Моцартовата музика.

Балет – Танцуваща емоция

Балетната магия ще се случи благодарение Студио за класически и модерен балет "Тиара", под ръководството на Нина Гачевска, чийто танц ще добави визуално великолепие към музикалните изпълнения.

Историите на Моцарт

Специален сценарий, подготвен от поета Пейо Мариновски, ще ви пренесе в живота на Моцарт и ще разкрие вдъхновяващите истории зад неговите произведения, представени от популярните артисти Кристиян Янкулов и Илона Иванова.

Изкуство с мисия

Спектакълът подкрепя каузата "Музиката Лекува", благодарение на партньорството на художника Иван Апостолов и децата от 142 ОУ, "Веселин Ханчев", град София!

Медиен партньор: Classic FM Radio

Не пропускайте този празник на изкуството и добротата – събитие, което вдъхновява и помага!

Дата: 27 януари 2025 г.

Час: 19:00 ч.

Място: Концертна зала, Централен военен клуб, София

Дрескод: ROCKcoco Elegance

Билети: Важно е да знаете, че билети няма да се продават в деня на събитието! Осигурете своето място предварително в мрежата на Eventim

Под почетните патронажи на Н.Пр. г-жа Андреа Икич-Бьом, посланик на Република Австрия в Република България и г-н Васил Терзиев, кмет на Столична община.

Контрабисистката Калина Андреева е родена в семейство на музиканти и още като дете започва с пиано, но после избира контрабаса и продължава обучението си в НМА "Проф. Панчо Владигеров”, в класа на проф. Д-р Петя Бъговска. Паралелно с класическата музика, тя се отдава и на народна музика, джаз, рок и фънк, също така композира произведения в тези жанрове и прави аранжименти за различни състави. Взема участие с контрабас в сферата на джаза във фестивалте : Nishville, CPS- first international jazz band festival in Cincinnati, Аполония, Мартенски музикални дни и др.. С класически контрабас печели множество конкурси като Doublebass Competition of C. D. von Dittersdorf - Словакия, "Светослав Обретенов" и др. Пее във вокално студио "Нуша" на майка си Нели Андреева и представят българския фолклор по целия свят, включително с онлайн концерт, по поръчка за Белия дом в САЩ. Калина е била е част от World Youth Orchestra, с които записва за National Geographic. Понастоящем Калина Андреева развива многобройни музикални проекти, а през декември 2024г. достигна до финала на "Гласът на България" по bTV с Трио "Фида", в което изявява и певческите си способности.