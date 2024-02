Константин Костов преди премиерата с Плевенската филхармония: "Музиката е моят самолечител"

Your browser does not support the audio element.

"Музиката е моят самолечител". Това заяви пред Classic FM композиторът и джаз пианист Константин Костов преди премиерното изпълнение с Плевенската филхармония на неговия Концерт за джаз пиано и оркестър. Музикалните събития предстоят на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 19:00 часа в Зала "Катя Попова" гр.Плевен и на 16.02.2024 г. /петък/ от 19:00 часа в Зала "България" гр. София. В програмата на вечерта ще прозвучат "Капризите на една дама" от Ангел Заберски-син и Концерт за обой и оркестър от Христо Йоцов със солист Давид Валтер - обой /Франция/. Диригент ще бъде Борислав Йоцов. Билетите са в продажба на касата на Зала "България", Билетен център НДК и в мрежата на Ивентим

Константин Костов твърди, че обича импровизацията, която стои в основата на новото му произведение. В него дава свобода на своята творческа инвенция, която умело е подкрепена от съпровода на симфоничния оркестър. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Константин Костов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Константин Костов е роден през 1979 г. във Враца. Първите уроци по пиано започва на 5-годишна възраст в музикалната школа в класа на Петър Карагенов – композитор и педагог. На 11-годишна възраст вече е солист на Врачанската филхармония. В периода 1993-1998 г. продължава образованието си в Средно музикално училище „Панайот Пипков“ в Плевен (дн. Национално училище по изкуствата) в класа по пиано на Елеонора Карамишева. Тук се заражда и любовта му към композицията и импровизацията. Пише музика за различни камерни състави, струнен оркестър със солисти, като някои от тях са записвани и издавани.

Костов избира пътя на джаза и 1998 е приет г. в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ –София, в класа по джаз пиано на проф. Юлия Ценова. Активно се занимава с композиция и импровизация. Продължава образованието си в Мюнхенската музикална академия като студент на един от титаните на джаз пианото проф. Леонид Чижик. Шестгодишният период на обучение оказва голямо влияние за музикалното му развитие.

През 2003 е отличен с Grand Prix-Gasteig Competition; свири на фестивали: Regensburg Jazzfest, Munchner Jazzfest, Jazz Segawerk, Stainway Jazzfest и мн др. Работи съвместно с известни музиканти като Peter O`'Mara, Leszek Zadlo, Duschko Goykovich, Guido May, Claus Reichstaller, Johannes Faber, Peter Tuscher. Дипломира се през 2007 г. и от

следващата година е поканен за доцент по джаз пиано в Hochschule fur Musik und Theater Munchen, където е завършил. Наред с преподавателската работа развива и активна концертна дейност.

През 2010 г. печели втора награда и публична награда на конкурс в Санкт Петербург – Terem Crossover Competition - Clasic/Jazz. Следват и концерти в залата на Филхармонията „Дм. Шостакович“ в Санкт Петербург, малката зала на Дома на композиторите в Москва, Концертната зала в Иркутск. Изнася съвместни концерти в Русия с Даниил Крамер, Анатоли Крол, Игор Бутман, Ана Валюлина.

От 2007 г. Костов участва често на фестивали в Япония, сред които са Sapporo Jazzfest, Takatsuki Jazz Street, Tokushima Jazzfest, Blue Note-Nagoya, Kyoto- Jazz RAG, Yokohama Jazzfest и концертира в различни клубове в Япония.

От 2011 до сега е ангажиран с интензивна концертна дейност в Полша с музикантите Agnieszka Hekiert, Cesary Konrad, Pawel Panta, Krysztow Kubiszin, Dominik Wania и др. Изявява се на фестивали във Варшава, Краков, Люблин, Шчечин, Гданск, Ополе, Кудова, Нови Сонч, Катовице и др. Наред с концертите води и уъркшопове по джаз пиано в различни училища и академии.

Константин Костов твори в областта на Modern Jazz, Crossover Jazz, Folk Jazz.

Много от концертите му са излъчвани пряко и на запис по радио и телевизионни канали.