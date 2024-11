Константин Костов, Христо Йоцов и Плевенската филхармония с авторски концерти в Добрич и Варна

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Константин Костов и Христо Йоцов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 21 ноември в Органова зала, Добрич и на 22 ноември във Фестивален и конгресен център, Варна, Плевенската филхармония ще представи концерт с авторски творби на границата между класиката и джаз музиката на Константин Костов и Христо Йоцов. Ще прозвучат три изключително любопитни и красиви произведения с джаз теми в симфоничен аранжимент, премиерно за Добрич, под диригентската палка на маестро Борислав Йоцов.

*Константин Костов - Концерт за джаз пиано и оркестър

Солист: Константин Костов – пиано /автор на произведението/

*Концерт за тромпет, тромбон и оркестър от Христо Йоцов

Солисти: Михаил Йосифов – тромпет и Велислав Стоянов – тромбон

*Концерт за маримба, ударни и оркестър „Картини от два свята“ от Христо Йоцов

Солисти: Василена Серафимова – маримба и Христо Йоцов – ударни инструменти

Билети за учащи и пенсионери са достъпни на съответните каси. Деца до 6 г. влизат безплатно, без право на място. Потърсете билети в мрежата на Ивентим!

За солистите:

Публиката в Добрич ще може да се докосне до танцуващата в музиката маримбистка Василена Серафимова, брас тандемът Михаил Йосифов и Велислав Стоянов, изключителният пианист Константин Костов, който лично ще изсвири концерта си за джаз пиано и оркестър и модераторът на този концерт, маестро Христо Йоцов, който балансира умело между двете си лица в музиката – класиката и джаза. Всичко това, заедно с оркестъра на Плевенска филхармония.

Повече за композиторите и тяхното творчество:

Маестро Христо Йоцов е един от най-активните и креативни музиканти на българската джаз сцена и основен двигател на много български и международни проекти. Характерно в дейността му на инструменталист и педагог е привличането на млади музиканти с грижа за тяхното професионално израстване и отворен достъп до значими концертни форуми.

Христо Йоцов има издадени над 30 албума с авторска музика за български и чуждестранни компании. Свири предимно в собствени формации и проекти, за които създава оригинална музика, каквито са и концертите, които изнася с оркестъра на Плевенската филхармония.

"За тези, които ме познават, съм по-известен като джазов музикант. От много, много години...

В тази програма ще ви представя „другото ми Аз“ с композиции в областта на симфоничния жанр, в който творя отдавна, съчетавайки класическите форми с езика на джаза. Така се опитвам да създавам нов тип музика, която да се придържа към познати от векове музикални традиции и форми, оплодени с ритъма, хармонията и емоцията на джаза.

В този концерт на Плевенска филхармония ще бъдат изпълнени творби, писани в периода 2017-2022 г. и дирижирани от моя брат Борислав Йоцов:

Двоен концерт за тромпет и тромбон, посветен на двама от най-известните джазови, но не само, музиканти на нашата сцена – Михаил Йосифов и Велислав Стоянов. В тази си роля те са едновременно класически инструменталисти и импровизатори, възкресявайки отдавна забравената традиция на импровизацията в класическата музика.

„Картини от два свята“ – двоен концерт, написан за изключителната перкусионистка с международна кариера Василена Серафимова – маримба, и с моето участие на „поддържаща мъжка роля“ на барабаните.

Ще чуете жизнерадостна музика, изпълнена с много емоция, респектиращо сценично присъствие, музика едновременно „сериозна“, но и заредена с вдъхновяващ заряд, ритъм и енергия. И най-вероятно тип музика, която чувате за пръв път..." – споделя авторът.

Христо Йоцов - инструменталист, аранжор, композитор, педагог, е роден в семейство на музиканти и завършва музикалното училище и НМА в София в класа по ударни инструменти на проф. Добри Палиев. От 1982г. свири с различни джаз групи в България и Европа. С "Акустична версия" печели двете най-престижни европейски награди за джаз в Белгия /1985/ и в Германия /1986/. В периода 1982-1989 е барабанист и аранжор на Биг бенда на БНР. От 1989 преподава ударни инструменти в катедра "Поп и джаз изкуство" в НМА "Проф. Панчо Владигеров", професор.

През годините Йоцов свири с Милчо Левиев, Симеон Щерев, Йълдъз Ибрахимова, Теодосий Спасов, Марио Станчев, Томи Смит, Анди Скофийлд, Ерик Про, Стив Хамилтън, Тим Гарланд, Алексия, Реджи Уоркмън, Бени Мопин, Стийв Слегл, Том Харел и мн. др.

Йоцов е автор на музика и аранжименти за джаз формации, биг бенд, филмова, театрална и симфонична музика.

По-значими композиции: Концерт за обой и симфоничен оркестър /2004 по поръчка на френския обоист Давид Валтер/, Концерт за маримба и оркестър /2004 - I награда на IV конкурс за композиране на симфонично произведение в неравноделни ритми "Перкусия в 7/8" - Пловдив/, пиеси за кларинет и пиано /2006/, Концерт за пиано "The Spirit of Jazz" /2013/, Концерт за комплект барабани и симфоничен оркестър /2015/, Концерт за виолончело и симфоничен оркестър /2017/, Концертът за маримба и ударни "Картини от два свята" /2019/.

От 1995 Йоцов свири предимно в собствени проекти с участието на български и чужди музиканти, за които създава оригинална музика. Има издадени над 30 албума за български и чуждестранни компании.

Носител е на: Първа награда на конкурса за джаз групи в Белгия, Първа награда на джаз конкурс в Леверкузен - Германия, Бронзова лира на СБМТД, "Златно перо" на Класик FM радио, "Кристална лира" на СБМТД, Почетна статуетка на фондация "Аполония" за дългогодишен принос във фестивала.

Концертът за джаз пиано и оркестър на Констатин Костов е в триделна форма, наситен с джаз моменти, изявена мелодична линия, спонтанни каденци, силен груув, фюжън, фънк и бибоп.

В първата част на концерта с особена сила се чувства освобождаването от агресията на външния свят и преминаването към територии на духовна чистота. "Тя е озаглавена Resurrection и я замислих като по-ефирна и елегантна. Sophisticated Gentle е типична втора част.

Спокойна и нежна, средната част е по-динамична, с трудни моменти при щрайха и дървените духови инструменти. В третата - Fusion, са преплетени няколко джаз стила - латиноамериканската музика, фънкът и традиционният джаз с елементи на бибоп. Получи се интересна комбинация с класическо звучене, която наподобява Гершуин." - споделя авторът.

Роденият във Враца Константин Костов завършва НМУ "Панайот Пипков" в Плевен в класа по пиано на Елеонора Карамишева през 1998 г. Още като ученик пише музика за различни камерни състави, струнен оркестър със солисти, като някои са записани и издадени.

Продължава образованието си в НМА "Проф. Панчо Владигеров" - София, в класа на проф. Юлия Ценова и Музикална академия в Мюнхен при един от титаните на джаз пианото проф. Леонид Чижик. Дипломира се през 2007 и от следващата година е поканен за доцент по джаз пиано в Hochschule fur Musik und Theater Munchen, където е завършил.

Костов е отличен с Grand Prix-Gasteig Competition /2003/, втора награда и публична награда на конкурс в Санкт Петербург - Terem Crossover Competition - Clasic/Jazz /2010/; свири на фестивали: Regensburg Jazzfest, Munchner Jazzfest, Jazz Segawerk, Stainway Jazzfest...

Работи съвместно с известни музиканти като Peter O`'Mara, Leszek Zadlo, Duschko Goykovich, Guido May, Claus Reichstaller, Johannes Faber, Peter Tuscher. Развива активна концертна дейност в Германия, Полша, Русия, Япония, България.

Изнася съвместни концерти в Русия с Даниил Крамер, Анатоли Крол, Игор Бутман, Ана Валюлина. От 2007г. Костов участва често на фестивали в Япония: Sapporo Jazzfest, Takatsuki Jazz Street, Tokushima Jazzfest, Blue Note-Nagoya, Kyoto- Jazz RAG, Yokohama Jazzfest и концертира в различни клубове в Япония.

От 2011г. се изявява на фестивали във Варшава, Краков, Люблин, Шчечин, Гданск, Ополе, Кудова, Нови Сонч, Катовице. Води уъркшопове по джаз пиано в различни училища и академии.

Много от концертите му са излъчвани пряко и на запис по радио и телевизионни канали.

*Тези концерти са част от поредица концерти на Плевенската филхармония с модератор Христо Йоцов, част от които вече се проведоха при пълни зали в София, Плевен и Пловдив през 2023 и 2024 година.

Предстои и концерт на 17 февруари 2025 година – София.