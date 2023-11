Константин Илиевски ще дирижира Моцартовия предколеден концерт на Quarto

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Константин Илиевски, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Любимата Моцартова програма за понеделник вечер ще бъде дирижирана от маестро Илиевски, в която ще звучат произведения, като “Дивертименто” или "Малката сиНфония", както се е наричала още; Концерт за флейта № 1 в сол мажор, в изпълнение на Бертен Д’Оландер; Концерт за цигулка № 5, солист - Стефан Апроду, както и “Нощна серенада”, смятана за една от най-светлите творби на 18 век със солисти Иван Пенчев и Стефан Апроду.

Изгряващият виртуозен цигулар Стефан Апроду, лауреат на най-престижните награди в света, е избрал да се качи на сцената със своята цигулка „Страдивариус“, заедно с безспорно талантливите музиканти от Quarto, под диригентската палка на маестро Илиевски и флейтиста с международна слава Бертен Д’Оландер.

Софийската публика ще наслади на вечният Моцарт, в изпълнение на Стефано Апроду, грабнал 1-ва награда на Международния конкурс за цигулари "Васко Абаджиев" и носител на международни първи отличия от "Remember Enescu Bucharest International Competition", "Muse International Music Competition", "Lira de Aur Suceava" и "The North International Competition", и др.

Снимка: Quarto Quartet

Концерт за цигулка № 5 в ла мажор, познат още като "Турският концерт", е написан в особено ефирен стил, какъвто Моцарт не е използвал допреди своята серия от концерти за пиано. Солист на това произведение ще бъде Стефан Апроду.

Концерт № 1 за флейта в сол мажор носи атмосферата на елегантен австрийски салон и е емблема в репертоара на всеки флейтист по света, и ще имаме удоволствието да го чуем в изпълнение на Бертен Д’Оландер, със своите приятели от Кварто.

В “Нощна серенада” ще си партнират двамата примариуси на цигулката Стефано Апроду и Иван Пенчев, които очакваме да зашеметят публиката с виртуозност, силно сценично присъствие и изживяна емоция, която ще предадат в залата.

Кварто оркестър е част от състава към Софийската филхармония.

27.11.2023ч.,19:00ч. в Зала "България" ще бъде музика и Моцарт.

Билети може да намерите на касите на зала България и в мрежата на Ивентим