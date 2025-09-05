Концертмайсторът на "Театро Реал“ в Мадрид Гергана Гергова пристига за концерт в Плевен

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Гергана Гергова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 11 септември, четвъртък, от 19:00 часа, в Концертна зала „Катя Попова“ в Плевен, Плевенската филхармония представя концерт от поредицата "Плевенчани от световната сцена" със солист виртуозната цигуларка Гергана Гергова - концертмайстор на Симфоничния оркестър на Театро Реал в Мадрид и основател на клавирното трио „Имаж“. „Да се върна в Плевен с тази програма е вълнуващо – тук са корените ми, тук започна всичко,“ споделя музикантката.

Програмата включва Дивертименто в си бемол мажор, KV137 на Моцарт, Адажио за струнни инструменти, оп. 11 от Самюъл Барбър и Концерта за цигулка и оркестър, оп. 61 на Лудвиг ван Бетовен в обработка за струнен оркестър на Ilan Rechtman. „За мен това е едно от най-хуманните произведения, просветление, което ни вдъхновява духовно. Особено днес е важно да изпълняваме музика, която дава надежда и светлина,“ казва Гергова

Билети ще откриете в билетните центрове на Плевенска филхармония и онлайн: Eventim.bg и Grabo.bg, а в деня на събитието – на място преди концерта.

Кариера по световните сцени

Гергова концертира като солист и камерен музикант в Европа и отвъд океана. Като концертмайстор на Театро Реал в Мадрид е свирила в постановки на „Отело“, „Аида“, „Продадена невеста“ и „Трубадур“. „Испания е културна страна с любопитство и отвореност към новото. Там публиката е млада, усмихната и жадна за класическа музика,“ разказва тя.

Личен щрих

Извън сцената Гергана Гергова е отдадена майка на 12-годишен син, обича да готви и да експериментира с различни рецепти, както и да спортува. „Музиката е незаменима част от живота, но балансът идва от семейството и малките радости,“ казва цигуларката.

Биографично

Родена в семейство на музиканти, Гергана Гергова, завършва музикалното училище „Панайот Пипков“ в Плевен в класа на Благородна Танева, след което учи при проф. Минчо Минчев и камерна музика при проф. Андреас Райнер в Университет по изкуствата „Фолкванг“ в Есен, при проф. Яир Клес в Грац и проф. Еберхард Фелц в Музикалната академия „Ханс Айслер“ в Берлин.

Множеството награди от престижни конкурси като солист и камерен музикант, между които „Панчо Владигеров“ в Шумен, ѝ помагат да започне международна кариера. Гергана свири като солист на оркестри в Швейцария, Испания, Германия, Австрия, България… Заедно с пианиста Павлин Нешев (съученик в музикалното училище в Плевен) и виолончелиста Томас Кауфман сформира клавирното трио „Имаж“ (носител на наградата ECHO classic Award за дебютния им компактдиск). С триото концертира в цяла Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Австралия.

Гергана Гергова участва във фестивали за камерна музика в Ирландия, Германия, САЩ, Мексико, България… Гастролира с изпълнители като Байба Скриде, Брет Дийн, Нилс Мьонкемайер/Амихай Грос и Албан Герхард в зала „Уигмор“ в Лондон, Двореца на изящните изкуства в Брюксел, Тонхале в Цюрих, Концертхаус Дортмунд, зала „Пиер Булез“ в Берлин и Филхармонична зала в Есен. През 2016 г. дебютира на фестивала в Люцерн като диригент и солист на Фестивалния струнен оркестър. Като концертмайстор работи с Дуисбургската филхармония, Дойче опера в Берлин, Концертхаус оркестър в Берлин, Мюнхенския радиооркестър, NDR Хановер, Камерна филхармония Бремен, Фестивалния струнен оркестър в Люцерн, OBC Барселона и Симфоничния оркестър на Кастилия и Леон. От сезон 2017/2018 Гергана Гергова е първи концертмайстор на Симфоничния оркестър на „Театро Реал“ в Мадрид.