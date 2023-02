Концерт, посветен на любовта, открива третото издание на МузикАртисимо Фест

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мила Павлова - основател и артистичен директор на “МузикАртисимо Фест”, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 12 февруари от 19.00ч. в навечерието на Деня на влюбените, в красивото изложбено пространство на Софийска градска художествена галерия се открива третото издание на “МузикАртисимо Фест” – форумът, който представя в столицата знаменити солисти и ансамбли, уникални събития и жанрови предизвикателства.

В концерта-спектакъл “Ромео и Жулиета VS Уестсайдска история” оживяват две от най-известните любовни истории в изкуството: на Ромео и Жулиета от едноименната трагедия на Уилям Шекспир и на Тони и Мария от Уестсайдска история, композирана от Ленард Бърнстейн. Защо изборът пада точно на тези две влюбени двойки? Въпреки, че ги делят векове, и в двете творби – едната литературна, другата музикална, има много общи знакови моменти. МузикАртисимо Фест акцентира именно върху връзката между тях – всеизвестeн факт е, че сценарият за първия музикален филм “Уестсайдска история”, написан от Ърнест Леман, е адаптация по едноименния мюзикъл, поставен на Бродуей през 1959 г., който от своя страна е съвременна разработка по прочутото произведение “Ромео и Жулиета” на Уилям Шекспир.

В концерта-спектакъл “Ромео и Жулиета VS Уестсайдска история” ролите на Тони и Мария са поверени на блестящите певци Стефани Кръстева (сопран) и Емил Павлов (тенор), а Ромео и Жулиета ще бъдат харизматичните Леа Дашкова и Ясен Кадиев, избрани след общонационален кастинг.

Разбира се атмосферата на отделните епохи и преходът между тях няма да бъдат възможни без подходящата музикална картина, която изобразява именитият квинтет Пилекадоне.

Снимка: Musicartissimo Foundation

В анонсираните първи четири концерта от програмата на “МузикАртисимо Фест” ярко се открояват участията на знаменитата Виви Василева – перкусионистката, която преди броени дни беше удостоена с изключително престижната награда “Ленард Бърнстейн” в Германия и на новите звезди на световната оперна сцена Аитана Санс Перес (сопран) – оперно студио на Teatro del Maggio musicale Fiorentino и Пит Танапат (бас-баритон) – солист на операта в Лион, Франция, представени от световноизвестната оперна прима Красимира Стоянова – техен педагог и ментор. Публиката ще има удоволствието да се наслади на изпълненията и на най-младите майстори на камерното музициране – линия, залегнала във фестивалната политика още от създаването на “МузикАртисимо Фест”.

Безспорно постижение в първата концертна серия на фестивала е предстоящата световна премиера на най-новата творба на Васил Казанджиев – композитор, диригент, педагог, една от водещите фигури в българската музикална култура. “Фантазия” за духов квинтет и вибрафон ще бъде изпълнена от Виви Василева и квинтет “Пилекадоне” – носител на награда “Златна лира” за върхови постижения в изпълнителското изкуство.

МузикАртисимо Фест се осъществява с подкрепата на Министерство на културата и фондация Музикартисимо.

Билети в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.