Композиторката Емелина Горчева-Димова подготвя музиката за спектакъла - бенефис на Боряна Калейн

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл. ас. д-р Емелина Горчева-Димова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Емелина Горчева-Димова е главен асистент в НМА "Проф. Панчо Владигеров", преподавател по дисциплините "Камерно пеене“ и "Драматургия и интерпретация – работа с композитор. Автор е на симфонични, камерно-инструментални и музикално-сценични произведения. На 7 юни от 15.30 ч. в концертната зала на НМА нейният композиторски талант ще бъде показан в концерт-спектакъла „Музиката – вдъхновител на музите“. Постановката е по стихове и режисура Калина Богоева, хореографи са Ангелина Гаврилова, Петя Колева-Вучов, Татяна Янева, Катерина Петрова, Джулия Ромеова, Светлин Ивелинов, Константина Ханджиева, а танцът е поверен на Катерина Петрова, Стефан Вучов, Йоанна Лашкова, Богдан Хараламбов, Юлия Велева, Никол Каракостова. Певците, които ще участват в събитието, са Габриела Йорданова и Христина Трайкоска, а на рояла ще свири Стефан Симов. Концертът е част от 56-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици".

Нейният съпруг, перкусионистът Мирослав Димов, ще вземе участие в още три концерта от фестивалния афиш:

14 юни, 19 ч. – Камерна зала „България“ – Даниела Минева – пиано и Мирослав Димов – перкусии. В програмата: Мусоргски, Мориц Егерт, Георги Арнаудов.

18 юни, 19 ч. – Камерна зала „България“ – Пети концерт съвместно с южнокорейското сдружение „Изток-Запад“ с премиери на корейски и български композитори. С участието на Юндже Хо – хегъм, Гюхуан Ким – дегъм, Санюн Сонг – тепьнсо, Пилгьонг Ли – джангу, Сангюн Сонг – пири, Кьонхон Ким – вокал, Мария Вълчанова – виола, Атанас Кръстев и Теодора Атанасова – виолончело, Даниела Дикова, Елвис Василев и Яна Андринга – пиано, Мирослав Димов – перкусии. В програмата: Бокнам Ли, Джуно Ким, Хеми Ли, Джонгюн Ким, Йонджа Ли, Хйоуон Ли.

2 юли, 19 ч. – Камерна зала „България“ – Премиера на “Записки на жената призрак“ – монодрама на Георги Арнаудов с участието на Анна Бинета Диуф – мецосопран, Алваро Коллао Леон – саксофон, Матиас Гредлер – виолончело, Евгения Радославова – пиано, Мирослав Димов – перкусии, Вилиана Вълчева – диригент.

Пред Classic FM Емелина Горчева-Димова изрази вълнението си за предстоящия спектакъл - бенефис “Преродена” на Боряна Калейн, който ще се състои на 22 юни 2025г. от 19:30ч. в столичната зала "Арена 8888". По думите на талантливата композиторка, съдбата поднася изненади, въпреки че никога не си е представяла, че може да стане част от такова събитие. "Трябваше да напиша музиката за 10 дни", описва огромното предизвикателство Емелина Горчева-Димова. Спектакълът - бенефис ще бъде режисиран от спортната журналистка и водеща на "Колко ми даваш" по bTV Флорина Иванова, с която признава, че работи прекрасно в тандем.

"Бенефисът „Преродена" ще бъде своеобразна препратка към кариерата на Боряна и ще пресъздаде преживяванията на нашата шампионка чрез силата на изкуството – музика, танц и думи в едно. „Преродена" ще преплете мотивите за доброто и злото, колебанието, себеотрицанието и надделяващото над всичко желание да преодолееш себе си и да победиш", споделиха от Българската федерация по художествена гимнастика.