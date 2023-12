Композиторът Христос Папагеоргиу: В „Калас и Онасис“ разказваме историята на две личности с живот по-цветен от този на всеки измислен герой

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Христос Папагеоргиу, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 13 декември от 19.00ч. в Зала 1 на НДК ще се състои премиерата на операта-мюзикъл „Калас и Онасис“. Това беше повод композиторът ѝ Христос Папагеоргиу да посети страната ни и да сподели с българската публика подробности за предстоящото представление. Билети за „Калас и Онасис“ можете да намерите в мрежата на Eventim и в билетния център на НДК.

Гръцкият композитор със световно признание работи върху музиката на „Калас и Онасис“ в продължение на няколко години. Запознава се с всички налични материали, книги и статии за живота на божественото сопрано и арогантния милиардер, среща се с личности, които са били част от него, вниква във всеки детайл, свързан с тях.

Папагеоргиу описва спектакъла като мюзикъл, който ще има бъдещето на емблеми като „Уестсайдка история“, „Клетниците“ и „Фантомът на операта“, но с предимството, че разкрива обратите в живота на две емблематични реални личности от 50-те и 60-те години на XX век.

Откриването на артисти, достойни да пресъздадат ярките образи на Мария и Аристо се оказва нелека задача за екипа на Папагеоргиу. Калас е жена с невероятно излъчване и неповторим глас. В България композиторът открива „идеалната Мария Калас“. Нейното име е Ева Перчемлиева. Физическата прилика е забележителна, но това което впечталява всички на кастинга е, че гласът на Ева и начина, по-който пее, са близки до тези на Калас. Перчемлиева се справя отлично и с мюзикълните изпявания, танците и актьорската игра, които са характерни за жанра.

Специален гост на софийската премиера на „Калас и Онасис“ е Мариос Андрео, който влиза в ролята на Онасис. Роден в Кипър, Мариос се дипломира в НМА „Панчо Владигеров“, носител е на десетки международни награди. Гастролира с над 250 концерта в Гърция, Англия, Франция, Люксембург, Испания, Италия, Южна Африка, Полша и др. Изпълнява главни роли в опери и мюзикъли, сред които „Бохеми“, „Любовен еликсир“, „Селска чест“, „Дидона и Еней“, „Кармина Бурана“, „Алиса в страната на чудесата“, „Фантомът на операта“ и др.

Няма нищо по-въздействащо от истинска история, преживяна от реални хора, която се разгръща и завладява зрителите със своята сила, докосва сърцето, носи усещането за обич и просълзява. Екипът на спектакъла, воден от режисьора Петко Бонев ни пренася на луксозната яхта на любовта на Мария и Аристо, която се носи в бурното южно море. Сценографът и автор на костюмите Ася Стоименова създава стилен декор и тоалети, които ни показват образите такива, каквито са ни известни от старите снимки. Диригент-постановчикът Страцимир Павлов вдъхва музикален живот на спектакъла, традиционно е на пианото, докато дирижира оркестъра и певците. Павлов е един от най-големите майстори на мюзикъла в България и владее този жанр прекрасно.