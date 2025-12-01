“Коледни истории за брас и глас: Северно сияние” - премиера на албум 2025

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Кръстина Денчева и Даниел Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Ноември традиционно е месецът, в който творческият екип на Сдружение “Брас перспективи” се отправя към Северна Европа. През 2025 музикалното пътешествие, което започнахме през 2021, достига своя край с премиерата на втория LP албум в проекта: “Коледни истории за брас и глас: Северно сияние”, който ще бъде достъпен в музикалните платформи след 20.11.2025. Премиерата на албума ще се проведе на 4 декември от 19.00ч. в клуб Mixtape 5 B side /подлеза под Моста на влюбените зад НДК/, а входът е с покани.

"В изминалите 5 години пътуването ни из Северна Европа и най-красивите старинни песни, посветени на зимата и Коледната магия по тези романтични и толкова различни ширини, ни отведе във Финландия и Естония, Дания и Нидерландия, Германия, Швеция и Норвегия. А през 2024 се докоснахме и до вселената на Дж. Р. Р. Толкин с нашата интерпретация на песента “Тиха нощ, свята нощ” на синдарин - един от двата елфически езика, създадени от великолепния лингвист и автор на “Властелина на пръстените”, “Силмарион” и “Хобит”. Обогатихме зимните ни празнични традиции с нови идеи и нов подход към любими песни и композитори, от чийто светове се възхищаваме", припомнят от организационния екип.

Идеята, инициативата и цялостната концепция на “Коледни истории за брас и глас” е на Кръстина Денчева - артистичен директор на Сдружение “Брас перспективи” и продуцент на проекта. Основен аранжор на пиесите в издадените вече 4 албума и три сингъла е Даниел Николов. В различните години на проекта като аранжори се включиха проф. Христо Йоцов, Пламен Проданов и колегите от вокална група “Спектрум” Константин Бейков и Янко Янков. А през 2023 в един коледен рок експеримент към екипа се присъединиха тромпетистът Мартин Бодуров (в двойната роля и на аранжор), великолепният китарист Петър Георгиев - Пешето и Тома Здравков. От самото си начало това северно музикално пътешествие осъществяваме в колаборация с посолствата на Финландия, Дания и Нидерландия у нас. През 2021 и 2025 проектът получи и подкрепата и на Национален фонд “Култура”.

В основата на “Коледни истории за брас и глас” е ефектната колаборация между 5 тромбона и 5 гласа. "Изминахме огромен път, в който вложихме много любов към Севера и към експерименталния формат, в който предкласика и класика в звука на медните инструменти се преплитат елегантно с класическия джаз и хармониите на акапелната музика на 21 век", споделят организаторите. От 2023 насам изпълнителският екип вече е международен - с участието на колеги от САЩ, Испания, Азербайджан и Финландия.

Инструменталните колаборации в проекта всяка година изненадваха не само слушателите ни, но и аранжорите и изпълнителите на пиесите. Една от най-красивите и запомнящи се от тях беше през 2022 в ЕР албума “Коледни истории за брас и мраз”, когато Underground Cello Quartet претвориха с 4 виолончели стихията на зимата на Севера със солиращи тромбон и тромпет. Смел и иновативен подход, който добавя онзи приказен, мистичен елемент, изразяващ възхищението ни пред тайнствената и изпълнена с невъобразима мощ Природа на Севера ...

През 2025 във фокуса на новия албум “Коледни истории за брас и глас: Северно сияние” е едно от най-впечатляващите природни явления, с което Природата ни напомня, че е най-великият художник. Първата и последната пиеса от албума - Concerto Borealis от забележителния датски филмов композитор Сьорен Хилдгаард (1962 - 2018) и “Северни светлини” на норвежкия композитор Ола Гджейло, в чието изпълнение вокална група Спектрум влага своето изпълнителско майсторство - оформят звуковата рамка, в която разгръщаме финалните щрихи на коледното ни пътешествие.

Concerto Borealis, чиято европейска премиера във варианта за симфоничен оркестър със соло тромбон направихме на 04.07.2025 в колаборация със симфоничния оркестър на БНР, звучи в нова, изключително ефектна интерпретация за трио тромбони и пиано. Идеята е на творческия директор на проекта Кръстина Денчева, а създаването на тази версия е нейно в колаборация с Хорхе Нието (Испания) - в момента първи тромбон на Симфониета Враца. Изпълнението на това брас предизвикателство е поверено на Хорхе Нието, Кирил Михайлов, Мустафа Халилов и Анелия Господинова (пиано). Тромбоновият квинтет през 2025 всъщност е дори секстет - в записите участват още Катрин Шул (САЩ - оркестър на Държавна опера Стара Загора), проф. Атанас Карафезлиев и Димитър Стоев.



Новите пиеси в албума в различни конфигурации за 5 и 3 тромбона със солиращи и акомпаниращи вокали, ни отвеждат в Швеция и Финландия. А в най-атрактивната от тях финландската Varpunen Jouluaamuna (“Врабче в коледната утрин”) соло тромпетът е поверен на световната суперзвезда в популярната музика Теро Линдберг - Златния тромпет. Очаквайте го отново на живо в София на 26.03.2026 по покана на Сдружение “Брас перспективи” в един шеметен концерт с Биг бенда на БНР в пореден съвместен проект с Българското национално радио.



Подробна информация за проекта “Коледни истории за брас и глас” от 2021 насам вижте на официалния сайт на Сдружението в секция Проекти / Албуми.