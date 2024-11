Кой ще представи "Музика от филми" на Мориконе и Рота в София?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организатора на концерта Иван Кюркчиев, разположено в звуковия файл!

Днес Енио Мориконе и Нино Рота с право се смятат за икони на световната филмова музика. Концертът, посветен на тяхното творчество, ще представи най-важните етапи от кариерата на двамата композитори, от емблематични песни от 60-те години до мелодии, писани за филми на Серджо Леоне и създадени за Холивуд. На 3 ноември от 15.00ч. от зала 1 на НДК ще прозвучи "Музика от филми" на Мориконе и Рота в изпълнение на "София Симфониета" под палката на Марчело Рота със солисти Сузана Ригачи, Лудовико Фулчи и Нело Салца. Билети за концерта ще откриете в мрежата на Ивентим.

Марчело Рота - Завършва консерваторията «А. Вивалди» в Александрия в класа по валдхорна и Академията «Кижана» в Сиена в класа по оркестрово дирижиране. След като дебютира със Симфоничния оркестър на RAI в Торино, Марчело работи в престижни концертни зали в цяла Европа от 1995 г. насам. Той дирижира известни оркестри по света. Марчело Рота работи няколко сезона в Миланския оперен театър "Ла Скала" . От 2004 г. е главен гост-диригент на Чешкия национален симфоничен оркестър. Сред известните солисти, които ръководи, са Рoстропович, Герингас, Рампал, Кири Те Канава и много други.Специално място в биографията на артиста заема участието в концерта на Андреа Бочели и Пармския симфоничен оркестър "Тосканини" в Болоня, на който присъства папа Йоан Павел II. Репертоарът на известния диригент включва над 40 произведения от оперната музика, написана от Росини, Верди, Пучини, Доницети. Работата на Маестрото е високо призната и оценена от публиката и критиката.

Сузана Ригачи (сопрано)- Шведската певица от италиански произход получава музикалното си образование в Консерваторията «Луиджи Керубини» във Флоренция. Тя печели международна известност благодарение на вокалните си изпълнения в музиката на Мориконе към филмите на Серджо Леоне «Добрият, лошият, злият», «Имало едно време в Дивия запад», «Пълна шепа динамит». Ригачи участва в множество концерти на живо по целия свят. Оперната дива пее на шест езика, сътрудничи с престижни оркестри и работи в престижни оперни театри и концертни зали от цял свят. През 2011 г. Ригачи участва във Фестивала Санремо. През лятото на същата година изнася самостоятелен концерт In Canto Cinema. Програмата включва музикални хитове от световноизвестни филми. От 2001 г. Сузана е гост-звезда на концерти и записи на музика на Енио Мориконе, а от 2020 г. е специален гост на Музикалния Оскар.

Лудовико Фулчи (пиано) - Завършил е Академията «Санта Чечилия» със специалност "пиано" и Консерваторията «Личинио Рефиче» във Фрозиноне. През 1987 г. започва кариерата си в областта на филмовата музика първо като пианист и кийбордист, а след това и като аранжор. Работи с големи италиански композитори, за да създаде саундтраци към филми. Фулчи има в репертоара си над 100 филма, към които е съставял и аранжирал мелодии. От 2000г. си сътрудничи с Енио Мориконе, като участва активно в създаването на всички саундтраци на композитора. Освен това, той участва в концертната дейност на ненадминатия майстор. Лудовико съчетава своята «класическа» кариера с тази на джаз музикант, свирейки в световноизвестни групи.

Нело Салца (тромпет)- Учи тромпет в Академията «Санта Чечилия» в Рим. Започва кариерата си в Оркестъра на театър Сан Карло в Неапол, а след това работи в Операта на Рим. Днес той е първият тромпетист на Националната академия "Санта Чечилия", Регионалния оркестър на Тоскана и Националния симфоничен оркестър на RAI. Преподава в Консерваторията в Неапол. През 2021 г. на Фестивала Санремо Салца изпълнява произведения, посветени на паметта на Енио Мориконе, с когото си сътрудничи от 1984 г. Заедно записват 250 саундтрака. През 1997 г., в тандем с Никола Пиовани, той записва саундтрака към филма «Животът е прекрасен» и получава "Оскар" за него. Нело участва в записа на песента на Мориконе «La Lettera di Lincoln» за филма «Ужасният д-р Файбс» на Куентин Тарантино. Песента спечели наградите "Оскар" и "Златен глобус" за най-добър оригинален саундтрак.