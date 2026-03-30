Кой какво спечели в Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев"?

Новото поколение талантливи цигулари от бъдещето взеха дейно участие в първото издание на Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев", който се проведе в Център за себепознание "Орфей" и в залата на НМУ "Л.Пипков" в София. "Тези три дни доказаха, че бъдещето на цигулковата школа е вдъхновяващо, силно и достойно да продължи традицията на големите майстори", съобщиха организаторите в социалните мрежи.

Заключителният концерт и награждаването се превърнаха в празник на младия талант и на българската музикална традиция. Събитието се състоя в концертната зала на учебното заведение в неделя, 29 март, когато се навършиха 100 години от рождението на проф. Боян Лечев.

Ето и резултатите във всички възрастови групи:

Първа възрастова група:

Първа награда: Емануела Джеджева, Лилия Тодорова, Светозара Тодорова

Втора награда: Виктор Георгиев, Дария Белчева

Трета награда: Калина Колева

Първа възрастова група (онлайн):

Първа награда: Амелия Маюми Байер

Втора награда: Мария Иванова

Трета награда: Валерия Иванова

Втора възрастова група:

Първа награда: Зара Захариева, Преслава Карачанска

Втора награда: Ида Димитрова, Апостол Атанасов

Трета възрастова група:

Grand Prix Junior: Косара Александрова

Първа награда: Дара Соколова, Николай Нейков, Антоанета Вельова

Втора награда: Димана Панчева, Белослава Пенчева

Трета награда: Филип Ралинов

Четвърта възрастова група:

Първа награда: Люба Калина Симеонова, Павела Занева

Втора награда: Марияна Стоева, Никола Димитров

Заедно с Младежка филхармония - София към НМУ под диригентството на маестро Славил Димитров, финалистите Люба Калина Симеонова, Марияна Стоева, Никола Димитров, Павела Занева и Владимир Меранлиев имаха невероятното удоволствие да музицират рамо до рамо с изключителните музиканти Мичо Димитров, проф. Велика Цонкова, Божидара Кузманова- Владар и Зорница Иларионова.

Участници извън музикални училища:

Първа възрастова група – Първа награда: Диана Ентхамер

Трета възрастова група – Първа награда: Катерина Михайлова

Специални награди:

Специална награда „Мичо Димитров“ – парична премия 250 евро и картина на Мичо Димитров

Марияна Стоева

Специална награда за съпровод на името на Снежина Гълъбова

Ивелина Казанджиева

Специална награда на Classic FM Radio – грамота, статуетка и запис в професионално студио

Люба Калина Симеонова

Специална награда от Зорница Иларионова за ярко дарование

Люба Калина Симеонова

Специална награда от Божидара Кузманова- Владар за ярко дарование

Никола Димитров

Съюз на българските музикални и танцови дейци – награда за най- изявен преподавател

Благородна Танева

Съюз на българските музикални и танцови дейци – награда за диригент, подготвил оркестъра на муз. училище за финалния тур на конкурса

Славил Димитров

Специална награда за съпровод на пиано от името на конкурса

Ивана Говедарска – Ролдао

Награда от „Alessa” – ваучер на стойност 500 евро

Люба Калина Симеонова

Запис в звукозаписно студио ANP

Косара Александрова

Марияна Стоева

Награди за солисти и участия с оркестри:

Грамота за солист на оркестър на Държавна опера Русе

Владимир Меранлиев

Грамота за камерен концерт с пиано в Държавна опера Русе

Николай Нейков

Грамота солист на Камерен оркестър – гр. Перник

Дара Соколова

Международен фестивал Музикартисимо

Владимир Меранлиев

Косара Александрова

Грамота солист на Симфоничен оркестър – Сливен

Владимир Меранлиев

Грамота солист на Камерен оркестър – Хасково

Косара Александрова

Грамота солист на Симфониета Шумен

Никола Димитров

Антоанета Вельова

Грамота солист на „Симфониета- София“

Марияна Стоева

Павела Занева