Кой какво спечели в Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев"?

Новото поколение талантливи цигулари от бъдещето взеха дейно участие в първото издание на Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев", който се проведе в Център за себепознание "Орфей" и в залата на НМУ "Л.Пипков" в София. "Тези три дни доказаха, че бъдещето на цигулковата школа е вдъхновяващо, силно и достойно да продължи традицията на големите майстори", съобщиха организаторите в социалните мрежи.
Заключителният концерт и награждаването се превърнаха в празник на младия талант и на българската музикална традиция. Събитието се състоя в концертната зала на учебното заведение в неделя, 29 март, когато се навършиха 100 години от рождението на проф. Боян Лечев.
Ето и резултатите във всички възрастови групи:
Първа възрастова група:
Първа награда: Емануела Джеджева, Лилия Тодорова, Светозара Тодорова
Втора награда: Виктор Георгиев, Дария Белчева
Трета награда: Калина Колева
Първа възрастова група (онлайн):
Първа награда: Амелия Маюми Байер
Втора награда: Мария Иванова
Трета награда: Валерия Иванова
Втора възрастова група:
Първа награда: Зара Захариева, Преслава Карачанска
Втора награда: Ида Димитрова, Апостол Атанасов
Трета възрастова група:
Grand Prix Junior: Косара Александрова
Първа награда: Дара Соколова, Николай Нейков, Антоанета Вельова
Втора награда: Димана Панчева, Белослава Пенчева
Трета награда: Филип Ралинов
Четвърта възрастова група:
Първа награда: Люба Калина Симеонова, Павела Занева
Втора награда: Марияна Стоева, Никола Димитров
Заедно с Младежка филхармония - София към НМУ под диригентството на маестро Славил Димитров, финалистите Люба Калина Симеонова, Марияна Стоева, Никола Димитров, Павела Занева и Владимир Меранлиев имаха невероятното удоволствие да музицират рамо до рамо с изключителните музиканти Мичо Димитров, проф. Велика Цонкова, Божидара Кузманова- Владар и Зорница Иларионова.
Участници извън музикални училища:
Първа възрастова група – Първа награда: Диана Ентхамер
Трета възрастова група – Първа награда: Катерина Михайлова
Специални награди:
Специална награда „Мичо Димитров“ – парична премия 250 евро и картина на Мичо Димитров
Марияна Стоева
Специална награда за съпровод на името на Снежина Гълъбова
Ивелина Казанджиева
Специална награда на Classic FM Radio – грамота, статуетка и запис в професионално студио
Люба Калина Симеонова
Специална награда от Зорница Иларионова за ярко дарование
Люба Калина Симеонова
Специална награда от Божидара Кузманова- Владар за ярко дарование
Никола Димитров
Съюз на българските музикални и танцови дейци – награда за най- изявен преподавател
Благородна Танева
Съюз на българските музикални и танцови дейци – награда за диригент, подготвил оркестъра на муз. училище за финалния тур на конкурса
Славил Димитров
Специална награда за съпровод на пиано от името на конкурса
Ивана Говедарска – Ролдао
Награда от „Alessa” – ваучер на стойност 500 евро
Люба Калина Симеонова
Запис в звукозаписно студио ANP
Косара Александрова
Марияна Стоева
Награди за солисти и участия с оркестри:
Грамота за солист на оркестър на Държавна опера Русе
Владимир Меранлиев
Грамота за камерен концерт с пиано в Държавна опера Русе
Николай Нейков
Грамота солист на Камерен оркестър – гр. Перник
Дара Соколова
Международен фестивал Музикартисимо
Владимир Меранлиев
Косара Александрова
Грамота солист на Симфоничен оркестър – Сливен
Владимир Меранлиев
Грамота солист на Камерен оркестър – Хасково
Косара Александрова
Грамота солист на Симфониета Шумен
Никола Димитров
Антоанета Вельова
Грамота солист на „Симфониета- София“
Марияна Стоева
Павела Занева