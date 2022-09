Кой е единственият българин, който свири днес във Виенския симфоничен оркестър?

Your browser does not support the audio element.

Единственият българин, който свири днес във Виенския симфоничен оркестър, е контрабасистът Ивайло Йорданов. Музикантът изрази вълнението си в ефира на Classic FM във връзка с предстоящото първо гостуване на състава, в който свири повече от 15 години.

За творческия път от родното му Раднево до имперска Виена, чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с Ивайло Йорданов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: Личен архив на Ивайло Йорданов

Припомняме ви, че Виенските симфоници ще дебютират на българска сцена на 9 и 10 септември 2022г. в Античния театър в Пловдив. Официалният оркестър на град Виена ще интерпретира Увертюрата „Кориолан“ от Лудвиг ван Бетовен, виртуозния Първи концерт за цигулка на Николо Паганини и Симфония № 9 „Из новия свят“ от Антонин Дворжак. На диригентския пулт ще се качи маестро Найден Тодоров – виенски възпитаник и директор на Софийската филхармония. Солист е световно признатият интерпретатор и експерт на музиката на Паганини маестро Марио Хосен.

Виенският симфоничен оркестър е основан през 1900 г. В историята на един от водещите състави в света са вписани премиери на впечатляваща поредица от произведения, които днес са естествено „закотвени“ в репертоара. Сред тях Деветата симфония на Антон Брукнер, „Пелеас и Мелизанда “ на Арнолд Шьонберг и неговата новаторска „Gurre-Lieder“, Концерт за пиано на Морис Равел, „Русалката“ на Александър фон Цемлински и много други.

Оркестърът пише музикална история със смели, авангардни програми, сред които е легендарен "Watschenkonzert" от 31 март 1913 г., когато Арнолд Шьонберг дирижира свои собствени произведения и композиции на Цемлински, Веберн, Берг и Малер. На диригентския пулт на оркестъра са заставали и Густав Малер, Рихард Щраус и Антон фон Веберн. Сред солистите откриваме и имената на Клод Деюбси и Бела Барток, за които оркестърът е и вратата към световните сцени.

Сред солистите и диригентите на оркестъра блести името на на Херберт фон Караян, който през 1928 г. изпълнява във Виена, като солист Третия концерт за пиано на Панчо Владигеров. Именно Херберт фон Караян – музикален директор на оркестъра от 1948 до 1964 оформя недостижимия и до днес „Виенски класически звук“ на състава. В огромната поредица диригенти, работили със състава четем и имената на Вилхелм Фуртвенглер, Генадий Рождественски, Зубин Мета, Лорин Маазел, Клаудио Абадо, Карлос Клайбер, Серджиу Челибидаке, Владимир Федосеев. Главен диригент на оркестъра днес е Андрес Ороско-Естрада. Сред солистите, с които ще работят през сезон 200/23 са Готие Капюсон. Вилде Франг, Хилари Хан, Александър Канторов, Патриция Копачинская, Гил Шахам, Еманюел Чекнаворян и Викингур Олафсон.

Снимка: wienersymphoniker.at

Не пропускайте музикалното събитие на годината на 9 и 10 септември в Античния театър на Пловдив! Станете свидетели на историческата среща между творци от Виена и Пловдив - два града, с многовековни традиции в културата!

Гостуването на Виенския симфоничен оркестър е организирано от Сдружение „Тракия“ и се осъществява с финансовата подкрепа на община Пловдив като част от Културния календар на града за 2022 година. Партньор на събитието е Австрийското посолство.