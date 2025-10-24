Кои са финалистите на "Опералия" и кой участва в журито?

Единайсет от представилите се на полуфинала 20 изпълнители бяха допуснати до финала на най-престижния конкурс за млади оперни певци „Опералия“, който се провежда в София от 20-26 октомври. Часове след приключване на полуфинала авторитетното жури оповести имената на участниците в галаконцерта – финал на „Опералия“ на 26 октомври от 18:00 ч. в Зала „България“. Те ще пеят в съпровод на Софийската филхармония с диригенти Найден Тодоров и Пласидо Доминго (в частта сарсуела). Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

В музикалната надпревара на финала ще участват:

НЕЙТЪН БОУЛС NATHAN BOWLES тенор, САЩ / tenor, USA

Нейтън Боулс е член на програмата за млади артисти Доминго-Колбърн-Стайн в операта в Лос Анджелис, където ролите му през този сезон включват Парпиньол в „Бохеми“, д-р Каюс във „Фалстаф“ и Първият рицар във „Вълшебната флейта“. Предишни негови участия там включват Тореадора в „Айнадамар“ и Борса в „Риголето“. По-рано тази година той изпълни ролята на Дон Хосе в „Трагедията на Кармен“ с операта на Тълса и Канио в „Палячи“ с Тихоокеанския оперен проект в Лос Анджелис. Преди това е участвал в операта на Далас като Бенволио в „Ромео и Жулиета“ и в операта на Санта Фе като укротителя на животни в „Кавалерът на розата“.

ЕКАТЕРИНЕ БУАЧИДЗЕ EKATERINE BUACHIDZE мецосопран, Грузия / mezzo-soprano, Georgia

През септември Екатерине Буачидзе дебютира в Двореца на изкуствата „Кралица София“ във Валенсия в ролята на Зибел във „Фауст“. Наскоро тя се изяви в рецитал на оперния фестивал в Пералада. През миналия сезон изпълнява ролята на Пясъчния човек в „Хензел и Гретел“, Лола в „Селска чест“ и Кухарка в „Русалка“ като член на оперното студио на Баварската държавна опера, а също така дебютира в Арена ди Верона в ролята на Розина в „Севилският бръснар“. Завършила програмата за млади артисти на Римската опера, тя изпълнява ролята на Флора в „Травиата“, Ческа в „Джани Скики“ и Кейт Пинкертон в „Мадам Бътерфлай“.

МИХАЙ ДАМЯН MIHAI DAMIAN баритон, Румъния / baritone, Romania

Завършил през 2024 г. Националната музикална академия „Георге Дима“, той е поканен да се присъедини към Румънската национална опера в Клуж, с роли като Белкоре в „Любовен еликсир“, Фигаро в „Севилският бръснар“, Графът в „Сватбата на Фигаро“ и Марчело в „Бохеми“. Изпълнявал е също ролята на Ескамилио в „Кармен“ в Букурещ и Доналд в „Били Бъд“ на фестивала „Енеску“. Освен това се е превъплъщавал в ролите на Мазето в „Дон Жуан“ в Римската опера, Гулиелмо в „Самодивите“ на Пучини в Концертхаус Берлин и Джакомо в „Жана д’Арк“ в Опера де Белас Артес в Мексико Сити.

САМИРА ГАЛИМОВА SAMIRA GALIMOVA сопран, Русия / soprano, Russia

Самира Галимова е завършила през 2022 г. Държавната консерватория „Римски-Корсаков“ в Санкт Петербург, където е изпълнявала роли като Виолета в „Травиата“ и Милитриса в „Приказка за цар Салтан“ на Римски-Корсаков. От 2023 г. е солистка на оперната трупа на Приморската театрална сцена на Мариинския театър, където дебютира като Адел в „Прилепът“. Репертоарът ѝ включва също Сузана в „Сватбата на Фигаро“, Памина и Първата дама във „Вълшебната флейта“, Норина в „Дон Паскуале“, Параша в „Мавра“ на Стравински, Леонора в „Трубадур“ и други. Участвала е в турнета на трупата в Пекин, Мускат и Минск.

АЛЕКСАНДЪР ГРАСАУЕР ALEXANDER GRASSAUER бас-баритон, Австрия / bass-baritone, Austria

Александър Грасауер е член на ансамбъла на Държавния театър Гертнерплац в Мюнхен от 2019 до 2024 г., с роли като Лепорело в „Дон Жуан“, Дон Базилио в „Севилският бръснар“ и Алидоро в „Пепеляшка“. На фестивала в Байройт през 2024 г. той се появява в ролята на Херман Ортел в „Нюрнбергските майстори певци“ и Мелот в „Тристан и Изолда“. Акцентите на този сезон включват „Любовен елексир“ и „Хензел и Гретел“ в Държавния театър Гертнерплац, Дон Фернандо във „Фиделио“ в Баварската държавна опера в Мюнхен и Оратор във „Вълшебната флейта“ в операта в Дрезден. През 2026 г. се завръща в Байройт като Донер в „Рейнско злато“.

ГРИША МАРТИРОСЯН GRISHA MARTIROSYAN баритон, Армения / baritone, Armenia

От 2023 до 2025 г. Гриша Мартиросян е член на програмата за млади артисти „Джет Паркър“ в Кралската опера Ковънт Гардън в Лондон. Ролите му там включват Маруло в „Риголето“, Анджелоти в „Тоска“, Барон Дюфол в „Травиата“ и Херман/Шлемил в „Хофманови разкази“, както и главната роля в „Пимпиноне“ на Телеман в Театър Линбъри. Ангажиментите му за този сезон включват Фигаро в „Севилският бръснар“ в Театъра в Бон и Операта в Калгари, както и Марчело в „Бохеми“ с Операта в Лийдс. През 2023 г. дебютира на фестивала в Залцбург в Макбет като член на проекта „Млади певци на Залцбург“.

НАТАЛИ ЛЮИС NATALIE LEWIS мецосопран, САЩ / mezzo-soprano, USA

След две години в оперното студио на Баварската държавна опера, Натали Люис вече е член на ансамбъла в Мюнхен, където се появява като Ерда в „Рейнско злато“ и на турне в Шанхай като Емилия в „Отело“ и Мери в „Летящият холандец“. Сезонът 2024/2025 включва участия във Втората симфония на Малер с Лондонския филхармоничен оркестър и Нова филхармония Мюнхен, както и дебют в Сиатълската опера с „Юбилей“ на Тазуел Томпсън. Специализирала е в рамките на Аспенския музикален фестивал, където изпълнява ролята на Мисис Куикли във „Фалстаф“, и на оперната програма в Мерола, където изпълнява ролята на Лукреция в „Изнасилването на Лукреция“ на Бенджамин Бритън.

ДЕЙВ МОНАКО DAVE MONACO тенор, Италия / tenor, Italy

Много от ангажиментите на Дейв Монако през 2025 г. са свързани с Росини, включително Дон Рамиро в „Пепеляшка“ в Люксембург, Реймс и Каен; Алмавива в „Севилският бръснар“ в оперните театри на Венеция, Ница и Болоня; Линдоро в „Италианката в Алжир“ в Римската опера; Аргирио в „Танкреди“ на фестивала Вале в Италия; и Дон Нарцисо в „Турчинът в Италия“ във Верона. Той също така се изявява в концерт на оперния фестивал Росини. Най-скорошният му дебют е в Парма като Фентон във „Фалстаф“. През 2026 г. ще изпълни ролята на Алмавива в Торонто и ще бъде Дон Отавио в „Дон Жуан“ в Токио.

УИЛЯМ ТОМАС WILLIAM THOMAS бас, Великобритания / bass, UK

През този сезон Уилям Томас се появява в ролята на Стария евреин в „Самсон и Далила“ на сцената на Кралската опера Ковънт Гардън в Лондон, в ролята на Ормонте в „Партенопа“ в Английската национална опера и в ролята на г-н Флинт в „Били Бъд“ на фестивала в Глайндборн. Акцентите в сезона 2024/25 включват дебюта му в Баварската държавна опера в Мюнхен като Колин в „Бохеми“, Спарафучиле в „Риголето“ с Английската национална опера, дебюта му в Карнеги Хол в „Страсти по Йоан“ на Бах с оркестъра на Свети Лука, Вторият войник в „Саломе“ с Лондонския симфоничен оркестър и Меса във фа минор на Брукнер с Виенската филхармония.

БО УАНГ BO WANG бас-баритон, Китай / bass-baritone, China

Бо Уанг в момента следва магистърска степен под ръководството на Роман Трекел в Музикалната консерватория „Ханс Айслер“ в Берлин. Активен изпълнител на концертни и рецитални сцени, той е избран за член на музикалния център в Хайделберг за 2024/25 г. Носител е на наградата Дъблинска песенна поредица на Международния вокален конкурс „Станислав Монюшко“ и е поканен да изнесе солов рецитал в Дъблин през сезон 2026/2027. Изпълнявал е ролите на Дон Алфонсо в „Така правят всички“, Колин в „Бохеми“, Зарастро във „Вълшебната флейта“ и Говорителя в „Императорът на Атлантида“.

ЖАСМИН УАЙТ JASMIN WHITE контраалт, САЩ / contralto, USA

Жасмин Уайт започна сезона с „Реквием“ на Дюруфле в Концертгебау в Амстердам, след което изпълни ролята на Юнона в „Семеле“ с Холандската национална опера и Ерда в „Рейнско злато“ на Великденския фестивал в Залцбург и с Берлинската филхармония. Тя се обучава в оперното студио към Виенската народна опера, като участва в роли като Третата дама във „Вълшебната флейта“, Сузи в „Лястовичката“ и Г-жа Райх във „Веселите Уиндзорки“. Другите ѝ участия включват ролята на Магьосницата в „Дидона и Еней“ с Датския национален симфоничен оркестър, Брадаманте в „Алчина“ и Хамор в „Йефта“ на турне с Il Pomo d’Oro.

Членовете на международното жури, оглавявано от Пласидо Доминго, по чиято идея възниква преди 32 години конкурсът „Опералия“, са:

ИЗАМЕЙ БЕНАВЕНТЕ

От ноември 2023 г. тя е артистичен директор на Театро де ла Сарсуела в Мадрид. След като завършва право в Университета в Севиля, Изамей Бенавенте започва кариерата си като артистичен администратор в Министерството на културата на регионалното правителство на Андалусия. Сред много други проекти, тя поставя началото на Балет Фламенко на Андалусия. През 2008 г. поема художественото ръководство на Театро Вилямарта в Херес, където отговаря за различни лирични проекти, включително Конкурса за испански репертоар. Тя е и художествен директор на Фестивал де Херес, най-значимото събитие в областта на фламенкото. От 2022 г. е председател на Ópera XXI, испанската театрална асоциация.

МАРТА ДОМИНГО

Марта Доминго започва кариерата си като певица в Мексико Сити и Израел. Дебютира като режисьор през 1991 г. със „Самсон и Далила“ в Пуерто Рико, следвана от „Тоска“ в Севиля, „Риголето“ в Лос Анджелис и „Севилският бръснар“ в Пуерто Рико. Сред прочутите ѝ продукции са „Лястовичката“ в Бон, Вашингтон (телевизионно излъчване по PBS) и Лос Анджелис; „Травиата“ в Кралската опера на Валония и Лиеж, във Вашингтон, в Лос Анджелис, в Сан Диего и в операта в Сан Франциско; американската премиера на „Слай“ на Волф-Ферари във Вашингтон - продукция, с която прави дебюта си в Метрополитън опера през 2002 г.; а също и „Хофманови разкази“ в Мариинския театър, във Вашингтон и в Лос Анджелис.

СОФИ ДЕ ЛИНТ

От септември 2018 г. е директор на Холандската национална опера. Преди това е била артистичен директор на Операта в Цюрих под ръководството на Андреас Хомоки. Родена е в Ротердам и израства в Женева, където учи цигулка в Консерваторията, завършва бизнес администрация в Университета Уебстър и магистратура по изкуствознание в Цюрихския университет. Работила е като артистичен координатор в Операта в Женева, като мениджър на артисти във Виена и Цюрих, както и като асистент-режисьор на свободна практика по целия свят.

ДЖОНАТАН ФРЕНД

Джонатан Френд е роден в Лондон, Англия, и е получил образованието си в Кингстън на Темза, Съри. Присъединява се към Английската национална опера през 1974 г., а през 1977 г. става управител на архивите ѝ. През 1979 г. става мениджър на Английската опера в Лийдс. През 1981 г. е поканен от Джеймс Ливайн в Метрополитън опера, където става мениджър през 1982 г. и артистичен администратор през 1984 г. Отговаря за планирането на сезона и ангажирането на певци и диригенти. След това става художествен съветник на Метрополитън опера от 2019 до 2025 г., като общо прекарва 44 години в тази компания. В момента е художествен съветник на Ирландската национална опера и консултант по кастинга на Кралската шведска опера.

ПАОЛО ГАВАЦЕНИ

През март 2025 г. Паоло Гавацени се завръща в Миланската Скала като артистичен координатор. По-рано кариерата си е бил артистичен координатор в Академията на Ла Скала, а по-късно отговаря за музикалния отдел на престижната институция. От 2012 до 2016 г. е артистичен директор на Фондация Арена ди Верона. След това е артистичен директор на Classica HD, а от 2023 до 2024 г. е артистичен директор на оперния фестивал в Мачерата. От 2016 г. е активен и като оперен режисьор и е поставил много продукции в големи италиански театри. Завършва пиано в Консерваторията „Доницети“ в Бергамо, както и право в Миланския Университет.

ПЕТЕР МАРИО КАТОНА

Петер Марио Катона следва пиано и пеене преди да постъпи в Университета на Западен Берлин, където изучава музика и немска литература. През 1968 г. е поканен от Генералния музикален директор на операта на Франкфурт, Кристоф фон Донани, да стане негов личен асистент, отговарящ за артистичната администрация. Когато Донани се премества в Държавната опера в Хамбург през 1977 г., Петер Катона се присъединява към него като ръководител на художественото управление, планирането и кастинга. През 1983 г. е назначен за художествен администратор на Кралската опера в Лондон и оттогава отговаря за планирането и кастинга на всички представления там. През 2002 г. е назначен за кастинг директор.

ТОБИАС ХАСАН

От 2013 г. Тобиас Хасан е директор на Държавната опера „Унтер ден Линден“ в Берлин. Преди назначаването му в германската столица, той е бил кастинг директор и старши букър на Държавната опера в Хамбург. След като завършва вокалното си образовaние в Университета „Моцартеум“, той става член на фестивала в Залцбург и работи в пресслужбите на звукозаписните компании TELDEC, Deutsche Grammophon, DECCA и EMI Classics. В Берлинската държавна опера той работи в тясно сътрудничество с маестро Кристиан Тилеман, както и с маестро Даниел Баренбойм и други известни гост-диригенти.

РОБЕРТ КЬОРНЕР

Роберт Кьорнер е кастинг директор във Виенската държавна опера от 2020 г. Преди това е бил директор на художествената продукция в Националната опера в Лион в продължение на тринадесет години. Учи балет в музикалното училище в Кьолн и започва кариерата си като солист в държавния театър на Саарбрюкен, където по-късно става администратор на балета. Работи и като ръководител на планирането и продукцията в държавния театър в Оснабрюк, Долна Саксония и директор на артистичната продукция в театъра в Дортмунд.

ЖОАН МАТАБОШ

Жоан Матабош е артистичен директор на Театро Реал в Мадрид от сезон 2013/2014. От 1997 до 2013 г. е бил артистичен директор на Театър Лисеу в Барселона, където преди това е бил заместник-артистичен директор и директор на драматургичния отдел. Работил е като журналист и критик, сътрудничил е на няколко списания в областта на театъра, танца, музиката и операта. Учил е музика в музикалната академия Лисеу и информационни науки в Независимия Университет на Барселона. Той е основател на Opera Europa и член на Съвета за изкуствата към испанското Министерство на културата.

ЕРИК МАЛМКВИСТ

Роден в Елджин, Илинойс, САЩ, Ерик Малмквист започва музикалното си образование с цигулка на тригодишна възраст, получава бакалавърска степен по музика от Лутър колидж и магистърска степен по цигулка от Музикалната Консерватория в Сан Франциско. Започва кариерата си като мениджър на артисти в компанията „Zemsky Green Artists Management“ в Ню Йорк, като едновременно с това заема длъжността генерален мениджър на поредицата вечерни литургии по музика на Бах в църквата на Светата Троица в Ню Йорк. През 2019 г. е назначен за изпълнителен директор на Елгинския симфоничен оркестър, като остава на този пост до юни 2021 г., когато е назначен за кастинг директор на Баварската държавна опера в Мюнхен.

СОНЯ ЙОНЧЕВА

Водещо сопрано на международната оперна сцена, Соня Йончева се изявява в най-престижните оперни театри в света, включително Метрополитън опера, Кралската опера в Лондон, Миланската Скала, Баварската държавна опера, Виенската държавна опера, операта в Париж и много други. Завършва пиано и пеене в родния си град Пловдив, а по-късно учи в Женевската Консерватория. Репертоарът ѝ обхваща широк спектър от роли и композитори от барока до Верди и Пучини. С SY11 Events - компанията, която основава, тя записва ексклузивно и продуцира концерти с международни оперни звезди. Сред многото престижни признания, тя става „Български посланик на културата“ и е удостоена с френската титла „Офицер на ордена за изкуство и литература“.