Кои са артистите в мюзикъла "Дон Жуан", който ще видите в зала 1 на НДК?

През 1616 г. испанският драматург Тирсо де Молина създава образа на Дон Жуан в пиесата „Севилският прелъстител и каменният гост“, където той се нарича Дон Хуан Тенорио. Впоследствие много писатели и композитори, включително Молиер и Моцарт, се вдъхновяват от тази пиеса и допринасят за развитието на мита за коварния съблазнител. Феликс Грей, от своя страна, си представя Дон Жуан по съвсем различен начин.

Анхел Рохас и Карлос Родригес са истински принцове на фламенкото. Мюзикълът „Дон Жуан“ е немислим без завладяващото фламенко – страстен и експлозивен танц, който вдъхновява младите хореографи – братята Рохас и Родригес, за създаването на страстни и чувствени балетни сцени. „Танцът винаги е бил моята страст, откакто се помня“, споделя Анхел. „Една от сестрите ми ме запозна с танца още като дете и оттогава съм влюбен в тази вселена“, допълва Карлос. И двамата започват да изучават фламенко много рано. Вдъхновени от легендарните танцьори Нуреев, Баришников и Антонио Гадес, първо получават класическо балетно образование, после учат съвременен танц и, разбира се, фламенко. Карлос дебютира на сцената на 13 години, а Анхел – на 16. Само няколко години по-късно създават своята трупа „Нов испански балет“.„Преди 20 години създадохме НИБ, защото искахме да работим с млади танцьори и да обединим опита и визията си за танца. Създадохме свой неповторим стил, който се роди от смесването на класическия и съвременния танц. Тези елементи подчертават цялата красота на фламенкото – крайъгълният камък на нашето изкуство“, казва Анхел.

Джан Марко Скиарети, който е познат на вече в страната е роден в Парма, Италия, през 1986 г. От ранна възраст се увлича по пеене, драма и музика, като особено го привлича класическата музика – Верди, Пучини, Моцарт. На 15 години Джан Марко за първи път гледа мюзикълите на Рикардо Кочанте „Notre Dame de Paris“ и на Андрю Лойд Уебър „Фантомът от операта“. Това е любов от пръв поглед. На 18 години той играе Меркуцио в „Ромео и Жулиета“ на Кочанте, гастролирайки из цяла Италия. През 2013 г. е избран за ролята на Тарзан в едноименния мюзикъл с музика на Фил Колинс, в който играе три години. След това се премества в Лондон и в мюзикъла „Евита“ (композитори Уебър, Кенрайт и Томсън) изпълнява ролята на Че. Спектакълът гастролира в Обединеното кралство и Германия. През 2017 г. артистът е поканен като почетен гост на концерта „Magic at the Musicals“ в Royal Albert Hall. Година по-късно там играе Бернардо в „Уестсайдска история“. От лятото на 2019 г. Джан Марко изпълнява ролята на Феб в международното турне на мюзикъла „Notre Dame de Paris“. През пролетта на 2020 г. влиза в ролята на главния герой в мюзикъла „Дон Жуан“ (композитор Феликс Грeй, режисьор Жил Махо).

Дон Луиз е Робер Мариен

Молиер, Шекспир, Брехт, Андерсен, Бишоп… В драматичния театър Робер Мариен е изиграл над четиридесет роли и е написал музика за двадесет театрални постановки. Спектаклите „Завинаги твоя, Мари-Лу “ на Мишел Трамбле и „Пяната“ в постановка на Андре Монморенси с Робер в главната роля се играят 38 години! Въпреки това, центърът на многопластовата артистична дейност на Мариен е музикалният театър. Световна известност му носи блестящото изпълнение на Жан Валжан в култовия мюзикъл „Клетниците“, който се играе в Монреал, Париж, Лондон и Ню Йорк. Голям успех има и ролята на Наполеон в едноименния мюзикъл, където актьорът играе с известния Серж Лама. През 2010 г. той изпълнява ролята на Капитан фон Трап в „Звукът на щастието“. Превъплъщението на Робер като Фроло в спектакъла “Notre Dame de Paris” (Монреал, Квебек, Торонто, Париж) и чувствената роля на Дон Карлос в “Дон Жуан” (Монреал, Сеул) го превръщат в идол на почитателите на френския мюзикъл по целия свят.

Ренато Папалия, чието истинско име е Рене Папалия, е музиканта на сцената, започва да свири на китара през 1990 г.През 1993 г. с групата си издава първия си албум с циганска латино музика, Jonema. След това следват няколко малки концерта в Ница, Монако, Сен Тропе и Италия.През 1998 г. той прави турне с Лоло Ферари, където написва песента „La danse des Lolo“.Издава и други албуми, включително „Cœur de Cinty“.От 2000 до 2003 г. се появява в телевизионното шоу „Le Bigdil“, след като е открит от Винсент Лагаф на плаж в Сен Тропе.От 2006 до 2009 г. Ренато прави турне за първи път с мюзикъла „Дон Жуан“ в Южна Корея, Канада и Русия. През 2011 г. той написва песента „Dolce Vita“, която изпълнява в саундтрака на филма „La victoire au bout du bâton“ („Победа на края на пръчката“).До 2017 г. той участва в различни лунапарци с Марсел Кампион в Гран Пале, градините Тюйлери и други места.

Той също така се появява като статист в няколко филма, включително „Rumba la vie“ на Франк Дюбоск през 2021 г.И е щастлив да се присъедини към актьорския състав на мюзикъла „Дон Жуан“ за това турне в Китай.

Филип Бергела в ролята на Рафаел

Филип Бергела е роден в Монреал на 15 април 1978 г. от майка квебекчанка и италиански баща. Още на 14 години музиката се превръща в неговата страст, като учи китара самостоятелно и изследва различни стилове – от френски шансон до американски хитове и квебекски песни. През 1994 г. прави първите си публични изпълнения по улиците и площадите на Шикутими, развивайки увереността си като автор и изпълнител. През 1995 г. създава групата Berghella с няколко приятели, свирейки в барове и градски турнета. На 21 години подписва договор с Disques Artiste Record. През 2003 г. изгрява като Рапhael в мюзикъла Don Juan на Феликс Грей, обикаля света и печели първата си награда Félix. През 2008 г. записва албума Vivre и играе Солиман в „Шехерезада“ на Folies Bergère. Участва в La Voix 2014, започва солова кариера през 2015 г. и създава сингли в стил рок, фолк и кънтри, включително песента Pars au Loin, развивайки творческия си дух.

Ализе Лаланд в ролята на Елвира, е изучавала музика, театрално изкуство и танц в Консерваторията на град Маси. След като получава бакалавърска степен, продължава драматичното си образование при педагога Раймонд Акуавива. Паралелно овладява и лирично пеене в Консерваторията на 5-ти район на Париж. През 2014 г. Ализе получава първата си роля в в Théâtre de la Madeleine, след което продължава кариерата си в музикалния спектакъл „Йонас“ и в шоуто „Островът на съкровищата“. През 2015 г. тя играе в мюзикъла „Танцът на вампирите“, режисиран от Роман Полански в театър „Могадор“. През 2016 г. дебютира в ролята на Фльор-де-Лис в известния мюзикъл “Notre Dame de Paris” в Двореца на конгресите в Париж, а след това и в Лондонския театър „Колизеум“. Две години по-късно Лаланд се връща в „Могадор“, за да сбъдне детската си мечта – да изиграе ролята на Санди в мюзикъла „Брилянтин“. Паралелно прави първите си уверени стъпки в киното: през 2018 г. снима в два успешни пълнометражни филма, както и играе във фантастични сериали за телевизионните канали TF1 и France 3.