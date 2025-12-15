Кои са акцентите в Новогодишният музикален фестивал в НДК?

39-ия Новогодишен музикален фестивал в НДК ще се проведе в периода 16 декември 2025 г. – 8 януари 2026 г. Очакван от ценителите на музиката и превърнал се в емблема на стойностни преживявания, тази година фестивалът ще бъде още по-вдъхновяващ. Програмата включва подбрани музикални събития – класика, опера, джаз, мюзикъл, балет, вокални и хорови изпълнения и др., които ще ни потопят в магията на празниците с изисканост и блясък.



„За мен е огромна чест да открием 39-ото издание на Новогодишния музикален фестивал“, сподели изпълнителният директор Андрияна Петкова, по време на организираната пресконференция. „Много се вълнувам, защото за втора година разгръщаме мащабно културните дейности на НДК, като го превръщаме отново в сърце на културата. Направихме много силна програма и много се гордеем с всички събития от календара“.



Официалното откриване на фестивала е на 17 декември с операта „Риголето“ на Джузепе Верди. Впечатляващата продукция е на най-старата опера извън столицата – Старозагорската, която отбелязва своя 100-годишен юбилей. Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство. Диригент на оркестъра е световноизвестният Хосе Кура, който заяви, че най-голямото предизвикателство е огромната сцена на зала 1, не само заради декорите, но и заради контакта с публиката. „Когато гледаме изключителен шедьовър, като „Риголето“ не трябва само да се възхищаваме на красотата на музиката, а да разберем дълбокото послание, което след почти два века звучи много съвременно,“ допълни маестрото.



Акцент в програмата на фестивала са носителите на 10 награди „Грами“ легендите Take 6, които ще видим на 23 декември в зала 1 на НДК. Включването на страната ни в европейското им турне е резултат от сътрудничеството между НДК и A to Jazz. По думите на директора му Петър Димитров с него се поставя ново измерение на представянето на джаз музиката у нас. Take 6 са знакова група, ключова за развитието на джаза, емблема на соул музиката и американската вокална школа. Проектът им Christmas Symphony ще бъде подарък за всички меломани и почитатели на хубавата музика. На сцената ще бъдат още оркестърът на Симфониета Враца и маестро Анджело Валори. В програмата са включени интересни интерпретации на класически и не толкова познати джаз пиеси, както и най-обичаните коледни песни.



Едно от най-обичаните и чакани събития е Празничният новогодишен концерт на 1 януари 2026 г. Тази година той ще бъде със специалното участие на световноизвестната прима Красимира Стоянова. Фестивалният симфоничен оркестър ще свири под палката на маестро Емил Табаков. Българската публика ще чуе Красимира Стоянова в творбите на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак „Русалка“ , Рихард Щраус „Утро“ и Джордж Гершуин из операта „Порги и Бес“. В програмата са включени още произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др.



„Дългата коледна вечеря“ и „Жени в ре минор“ на Опера Пловдив са на 16 декември в Зала 2 на НДК. Това са два балетни спектакъла, в които с магията на танца и сценичната хореография световноизвестният Раду Поклитару разказва истории. “Дългата коледна вечеря“ е по едноименната пиеса на Тортън Уайлдър с музиката на Антонио Вивалди, а „Жени в ре минор“ – по мотиви от „Домът на Бернарда Алба“ на Федерико Лорка с музиката на Йохан Себастиан Бах. Според Мариана Крънчева, ръководител на балетната трупа „публиката ще види красива, сложна и своеобразна хореография, в която танцът разказва истории. Това е спектакъл за времето, за връзките между хората и всеки може да се припознае“.



С мюзикъла „Евита“, отново на опера Пловдив, завършва Новогодишният музикален фестивал на 8 януари. Легендарното произведение на Андрю Лойд Уебър и Тим Райс ще оживее в зала 1 на НДК . Ролята на Евита изпълнява Керана, а Стефан Вълдобрев е Че. „Евита“ се нарежда сред най-известните мюзикъли на Андрю Лойд Уебър в световен мащаб, заедно с „Исус Христос Суперзвезда", „Фантомът на операта" и „Котки". Получил е три награди „Тони" – най-престижното отличие за мюзикъл в САЩ.



Директорът на Държавната опера Русе Пламен Бейков изтъкна, че спектакълът “Лешникотрошачката” от П. И. Чайковски, който ще се играе на 21 декември, вече е разпродаден и обърна внимание на възстановяването на традицията балетните спектакли да се изпълняват с оркестър. За въздействието на постановката допринася Оркестърът на операта под палката на маестро Димитър Косев. Руско-френският хореограф Наталия Осипова съчетава класически и модерни танцови техники.



Акцент в програмата е и 10-ото издание на Оперетния бал на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, който ще събере най-доброто от световната класика. Представлението е на 28 декември, когато публиката ще преживее вечер, изпълнена с най-красивите и романтични мелодии от класическите виенски балове и вечните произведения на Франц Лехар, Имре Калман и Йохан Щраус – син.



Децата винаги са били акцент в програмата. Детският хор на Българското национално радио, с участието на Оркестъра за народна музика на БНР и на Деси Добрева, ще изнесе концерта „Картини от една Коледа“, на 17 декември . Венеция Караманова, главен диригент на хора, отбеляза, че освен певците от концертния състав, на сцената за първи път ще излязат и 62 от най-малките хористи. „С помощта на фолклорния оркестър и на маестро Димитър Христов ще представим сюита, в която ще обединим музиката на Христо Недялков, Ангел Букорещлиев, Цанко Цанков, Георги Димитров и Петър Бояджиев“, обяви тя. Концертът ще сложи финал на честванията на 65-годишнината на радиохора.



Детската програма на фестивала продължава и на 18 декември с юбилеен концерт на популярното детско предаване „Като лъвовете“. Ники Априлов, създател и водещ на предаването, отбеляза, че „Представлението ще бъде цветно, ярко, пъстро, позитивно настроено“.



На 19 декември Националното музикално училище „Любомир Пипков“ ще представи концерта „Коледна магия“. „Тази година на сцената ще излязат около 250 деца“, обяви директорът Столина Добрева. В концерта ще участват Детският и Юношеският оркестър, най-малките ученици от първи до трети клас, както и Смесеният и Детският хор на училището. Те ще превърнат произведенията на известните английски композитори Бенджамин Бритън и Питър Уорлок в любими коледни мелодии.



Спектакълът „Мечът на мъдростта“ на световноизвестна тайванска група U-Theatrе ще бъде на 20 декември. Името им произлиза от древен китайски йероглиф, който отразява тяхната отдаденост на артистичното съвършенство, с което съчетават барабани, танц, театър и бойни изкуства.



Модератори на пресконференцията бяха Марияна Арсенова, председател на Съвета на директорите на НДК и Иво Чифлички, директор „Маркетинг“. Г-жа Арсенова сподели, че Новогодишният музикален фестивал е събитие, очаквано от ценителите на музикалното изкуство, заради добрата селекция, високото ниво и разнообразието от жанрове.

Събитията от Новогодишния музикален фестивал се осъществяват с подкрепата на Министерството на културата.