Кои българи ще бъдат удостоени с приза "БГ модна икона"?

За седемнадесета поредна година ще се проведе церемонията за връчване на Годишните награди на Академията за мода за най-успешните и стилни българи „БГ модна икона 2026”. Престижното отличие ще бъде връчено на официална церемония през втората половина на месец април в зала „Айнщайн“ на Гранд хотел Милениум София. Експертният съвет на Академията за мода с председател проф. Любомир Стойков включва десетки изявени лайфстайл, арт и модни журналисти, както и редактори от водещите печатни и електронни медии. Те вече направиха своите предложения за номинирането на най-достойните и съвсем скоро ще станат известни техните имена. Критериите, според които известни български личности могат да получат статут на БГ модна икона, са качества и добродетели като изискан и модерен вкус и стил, високи професионални постижения, активна социална и хуманна дейност, безупречна култура, естетически вкус и добра репутация.

Снимка: Академия за мода

Сред досегашните носители на този толкова висок приз са: Силви Вартан, Райна Кабаиванска, Лили Иванова, Илиана Раева, Христо Стоичков, Мария Бакалова, Ники Кънчев, Гала, Георги Любенов, Ники Илиев, Йоана Буковска-Давидова, Ники Сотиров, Златимир Йочев, Светослав Иванов, Стефан А. Щерев, Поли Генова, Орлин Горанов, Григор Димитров, Ивет Лалова, Мария Георгиева, Христина Христова, Елена Кристиано, Теодора Духовникова, Владимир Ампов-Графа, Димитър Бербатов, Миро, Мария Илиева, арх. Весела Мирянова, Марина Цекова, Христина Бобокова, Ирина Влади, Таня Скринска, Владимир Карамазов, Елена Петрова, Калин Врачански, Дара и др.

В навечерието на големите награди председателят на Академията за мода проф. Любомир Стойков сподели: „Всички ние и особено младото поколение имаме остра необходимост от личности за пример, от хора, които със своя изключителен професионализъм, стил и успех ни вдъхновяват и окуражават всекидневно. През годините Академията за мода успя да превърне приза „БГ модна икона“ в знак за достоен и смислен живот, в символ на духовен, културен, визуален и най-вече – човешки, просперитет. Досегашните ни лауреати продължават да ни вдъхват национално самочувствие. Те са прославяли и продължават да славят България в целия свят, да градят и утвърждават нейната репутация. Дълбоко вярвам, че и новите носители на тази толкова престижна награда ще дадат своя принос в издигането и развитието на българската култура – духовна, художествена и визуална!“.

В ревю-спектакъла непосредствено преди официалното награждаване, ще бъдат показани актуални колекции на известни български дизайнери и модни къщи, както и аутфити на студенти по моден дизайн от Националната художествена академия, чийто преподавател е и проф. Любомир Стойков. Двама от тях ще получат традиционната стипендия от социалната мисия на Златна игла 2025.

Снимка: © Академия за мода

Специален акцент ще бъдат произведенията на такива утвърдени модни творци като носителите на „Златна игла“ – Невена, Аксел Харди, Атанас Парушев и Габриела Карчина. В ревю-спектакъла на Академията за мода ще участват още Велизара Георгиева, Нели Радева, Стефания Кривошиева, Мария Рупова и Ванеса Иванова. Свои коафюри ще представи Емилия Балталиева от екипа на Christian of Roma с авторски прически и тоалети на Невена Николова.

Водеща на събитието ще бъде очарователната Гери Дончева Янков. Наградата, която ще получат всички отличени с приза „БГ модна икона 2026“, е метална пластика, изработена от уникалния български бижутер Анжело Красини в съавторство с проф. Любомир Стойков. Статуетката е интерпретация на първото облекло на Адам и Ева – смокиновия лист – с гравираните образи на най-прочути дизайнери и модни икони.

На бляскавото събитие Академията за журналистика и комуникация за пръв път ще връчи своите професионални награди на водещи представители на електронните и печатни медии за техните постижения в сферата на арт и лайфстайл журналистиката.