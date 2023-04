Клери Костова- Балцер преобръща с усмивка представите на българите за Великобритания

Your browser does not support the audio element.

Какви са действителният живот и порядки в британското общество? Как се промени живота на англичаните с Борис Джонсън и какво очакват от коронацията на Крал Чарлз III? Как „усмихнат пътеводител за храбри кандидат-англичани“ ще преобърне представите на българите за Обединеното кралство? Чуйте от интервюто на Георги Митов-Геми с Клери Костова- Балцер, разположено в звуковия файл под главната снимка:

На 27 април, четвъртък, от 18 часа в сградата на СБЖ на ул. "Граф Игнатиев" №4, клуб "Журналист", ще бъде представена най-новата книга на Клери Костова -Балцер "Извинете! Аз съм англичанин!". С хумор, ирония и сарказъм тя описва своите наблюдения от живота си оттатък Ламанша. Това е първата по рода си книга в България, чието подзаглавие е „усмихнат пътеводител за храбри кандидат-англичани“. Книгата “Извинете! Аз съм англичанин!” е плод на повече от 30- годишни наблюдения върху живота в съвременна Англия, на странностите и чудатостите на нейния народ , които не винаги са разбираеми от чужденеца и по специално от българина, независимо от това колко дълго е живял там.

Клери Костова- Балцер е журналистка, преводачка, педагог и изследовател в областта на средствата за масова комуникация. Работила е в БТА, БАН, печатни медии, както е била инициатор и ръководител на осъществените за първи път предавания на живо в програма “Христо Ботев” на БНР. В началото на 90-те заминава за Великобритания, където преподава в едни от най- престижните английски колежи Грешъмз скуул, Лангли скуул и Бийстън хол, основава българското дружество в град Норич и създава първото българско училище в областта “Петър Берон”. Междувременно пропагандира българската култура в Англия под формата на специални вечери, а също превежда и помага на българските емигранти. Публикувала е десетки статии в български и английски издания.