Клементин Марген: "Моята работа е колкото на сцената и в социалните мрежи, толкова и зад кулисите"

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Клементин Марген, озвучено от Таня Иванова от Jazz FM/част от bTV Radio Group/, разположено в звуковия файл под главната снимка! "Аз съм сред най-големите почитатели на гласа и артистизма на Соня Йончева". Това заяви по Classic FM френското мецосопрано Клементин Марген, която ще изнесе за първи път у нас концерт на 31 май от 19.30 часа в зала "България". Смятаната за една от най-успешните съвременни изпълнителки на Кармен от едноименната страстна опера на Бизе ще закрие първия сезон "Съкровени гласове" с рецитала "Париж и нощта". През април и май тя пее в Метрополитън опера в Ню Йорк именно в новата продукция на "Кармен", а малко след това идва в България. Билети ще откриете в мрежата на Ивентим. Публиката в София ще се наслади на обичани композиции и арии от Жул Масне, Морис Равел, Камий Сен-Санс, Жак Офенбах, Анри Дюпар, Джордж Гершуин и др. Инструменталният акомпанимент е поверен на сестрата на Клементин – Сара Марген, с която редовно гастролира по световните сцени на различни фестивали и концертни формати.

Считана за едно от водещите мецосопрани на своето поколение, френската изпълнителка Клементин Марген печели международно признание в театри като Метрополитън, Националната опера в Париж, Дойче опер Берлин, Баварската държавна опера, Театро Колон и много други. Малко след като завършва Париж - ката консерватория, Клементин е отличена с Revelation Classique Adami(2009) и Revelation Lyrique на конкурса Victoires de la Musique (2011) и получава специалната награда на журито на международния конкурс в Марманд. Впоследствие се присъединява към ансамбъла на Дойче опер Берлин, където прави първите си изпълнения на Кармен - роля, която ѝ носи успех и популярност и от оперните сцени в Ню Йорк, Мюнхен, Рим, Неапол, Вашингтон, Далас и Торонто. Отличава се в ролите на Маргарита в Проклятието на Фауст на Берлиоз, Далила в Самсон и Далила от Сен-Санс, и Шарлот във Вертер. В последно време тя разширява репертоара си, включвайки Амнерис (Аида) и Фидес в Пророкът на Майербер, Дулсинея в Дон Кихот и Леонор във Фаворитката на Доницети. Освен успехите си в операта, Клементин е утвърдена концертна солистка и завладява публиката с изпълненията си на ораторията Свети Илия на Менделсон в Берлин, Моцартовия Реквием в Лисабон и Вердиевия Реквием в Будапеща. През този сезон тя участва в Трубадур в Театро Реджио Парма, Аида в Щатсопер Берлин, Адриана Лекуврьор в Лион, в Националната опера и в Театъра на Шанз-Елизе Париж.

Сара Марген (пиано)

След като изучава пиано в Перпинян, Париж и Берлин, Сара Марген реализира множество проекти, популяризиращи пианото в различни жанрове и на неочаквани места, сред които и камион-сцена пътуващ между Париж и Москва. Страстта ѝ към камерната и вокалната музика се проявява отрано в многобройни съвместни изпълнения със сестра ѝ Клементин, в дуо с флейтиста Самюел Брико и в интереса ѝ към аржентинската музикална традиция. Сара е лауреат на фондацията Banque Populaire за 2016 и на Fondation l'Or du Rhin за 2017. От 2022 преподава в консерваторията Сен Клу (Париж).

Програма на концерта на 31 май в София:

Jules Massenet (from “Don Quichotte“)

“Alza… Quand la femme a vingt ans”

“Nuit d’Espagne”

Maurice Ravel (from “L’heure espagnole“)

“Ah la pitoyable aventure”

from “Miroirs“

“Alborada del gracioso M. 43:IV“ (for piano solo)

from “Shéhérazade“

“Asie”

Henri Duparc

“L’invitation au voyage”

“Chanson triste”

Charles Gounod (from “Sapho“)

“O ma lyre immortelle”

Camille Saint-Saëns

“Danse macabre“ (piano solo)

from “Samson et Dalila“

“Mon cœur s'ouvre à ta voix”

George Gershwin (from “Songbook: VIII“)

“The Man I Love“

Jacques Offenbach (from “La Périchole“)

“Ah! Quel dîner je viens de faire!”

Kurt Weill

“Youkali “

“I am a stranger here myself“